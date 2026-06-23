Jorge Macri obliga a empresas de transporte y residuos a garantizar el servicio cuando gremios hagan paro

Mediante un decreto de Jorge Macri , la Ciudad de Buenos Aires dispuso que, ante un paro gremial, los servicios de transporte público y recolección de residuos mantengan niveles mínimos de funcionamiento. La medida establece que colectivos y subtes garanticen al menos el 50% de las prestaciones, mientras que la recolección de basura deberá operar con un mínimo del 75%.

La decisión se enmarca en la adhesión de la administración porteña a las modificaciones introducidas por la Ley Nacional de Modernización Laboral 27.802, normativa que redefine cuáles son los servicios esenciales y fija porcentajes mínimos de prestación para evitar la paralización total de actividades consideradas estratégicas para la vida cotidiana.

De esta manera, las empresas encargadas de la recolección de residuos deberán asegurar una cobertura no inferior al 75% durante los conflictos gremiales, mientras que el sistema de transporte público —que incluye colectivos, subtes y Premetro— estará obligado a mantener al menos el 50% de sus operaciones habituales.

Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la medida busca reducir las consecuencias de los paros sobre millones de usuarios que diariamente utilizan estos servicios para trasladarse, trabajar o realizar distintas actividades.

"Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios", afirmó Jorge Macri al anunciar la medida. El mandatario aseguró además que el objetivo es impedir que una protesta sindical pueda paralizar completamente el funcionamiento de la Ciudad.

El decreto también instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a coordinar con la concesionaria Emova los mecanismos operativos necesarios para garantizar la circulación de formaciones durante eventuales medidas de fuerza.

Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Empleo porteña deberá intervenir para supervisar el cumplimiento de los porcentajes establecidos y convocar a las partes involucradas cuando resulte necesario para asegurar la prestación de los servicios.

Reformas impulsadas por la Ciudad

La decisión se suma a una serie de iniciativas impulsadas recientemente por la gestión de Jorge Macri en línea con reformas promovidas por el Gobierno nacional. Entre ellas figuran los cambios en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), el endurecimiento de sanciones contra trapitos y limpiavidrios y la adhesión a distintas medidas de desregulación administrativa.

En el plano político, varias de estas iniciativas contaron con el respaldo del bloque libertario en la Legislatura porteña, fortaleciendo una agenda común entre el Ejecutivo de la Ciudad y sectores alineados con la administración nacional.

Con esta nueva normativa, Buenos Aires se convierte en uno de los primeros distritos del país en aplicar de manera directa los criterios de prestación mínima establecidos por la reforma laboral nacional, abriendo un nuevo escenario en la relación entre el Estado, las empresas concesionarias y los gremios que representan a los trabajadores de servicios considerados estratégicos.