Caos en el Congreso: Jorge Macri respaldó a la Policía y cargó contra los "delincuentes anarquistas"

Tras la marcha frente al Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, Jorge Macri defendió el operativo y hubo nueve detenidos.

Disturbios a las afueras del Congreso tras la marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Tras los incidentes durante una protesta frente al Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó el operativo de la Policía de la Ciudad y aseguró que la fuerza actuó para "hacer cumplir la ley". Hubo nueve detenidos y destrozos en la zona.

Rompieron un patruyero en la marcha por la Ley de Inviolabilidad. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Destrozos en el centro porteño tras la marcha Luego de la movilización en las inmediaciones del Congreso, Jorge Macri aseguró que la Policía de la Ciudad intervino para responder a las agresiones registradas durante la protesta.

"La orden a la Policía es clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Según detallaron desde el Gobierno de la Ciudad, durante la manifestación algunos grupos provocaron daños en el espacio público, como la quema de contenedores de basura, roturas de veredas y destrozos en un patrullero.

Disturbios en la marcha por la Ley de Inviolabilidad. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Nueve detenidos tras los incidentes frente al Congreso La Policía de la Ciudad intervino en distintos puntos del centro porteño donde se registraron enfrentamientos con manifestantes, entre ellos la avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio.