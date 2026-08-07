Caos en el Congreso: Jorge Macri respaldó a la Policía y cargó contra los "delincuentes anarquistas"
Tras los incidentes durante una protesta frente al Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó el operativo de la Policía de la Ciudad y aseguró que la fuerza actuó para "hacer cumplir la ley". Hubo nueve detenidos y destrozos en la zona.
Destrozos en el centro porteño tras la marcha
Luego de la movilización en las inmediaciones del Congreso, Jorge Macri aseguró que la Policía de la Ciudad intervino para responder a las agresiones registradas durante la protesta.
"La orden a la Policía es clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla", sostuvo el jefe de Gobierno porteño.
Según detallaron desde el Gobierno de la Ciudad, durante la manifestación algunos grupos provocaron daños en el espacio público, como la quema de contenedores de basura, roturas de veredas y destrozos en un patrullero.
Nueve detenidos tras los incidentes frente al Congreso
La Policía de la Ciudad intervino en distintos puntos del centro porteño donde se registraron enfrentamientos con manifestantes, entre ellos la avenida Callao y Bartolomé Mitre, Callao y Corrientes, y la zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Tras el operativo, nueve personas fueron detenidas. Además, una vez terminada la movilización, desde la fuerza continuaron recorriendo la zona para dispersar a los manifestantes que permanecían en el lugar.
Jorge Macri respaldó el accionar de la Policía de la Ciudad
El jefe de Gobierno porteño volvió a cuestionar la modalidad de protesta de quienes marcharon en contra del proyecto impulsado por el Gobierno nacional y remarcó que las manifestaciones deben realizarse dentro del marco legal.
"El debate se da dentro del Congreso o se manifiesta de manera pacífica. Quienes alteran el orden de manera violenta y agreden a la Policía son delincuentes anarquistas", afirmó.
En ese marco, Macri agregó que quienes protagonizan este tipo de hechos "son enemigos de nuestro estilo de vida" y volvió a respaldar el trabajo de la Policía de la Ciudad durante el operativo.