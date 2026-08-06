Gases lacrimógenos, bengalas e incidentes en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada afuera del Congreso

Cómo funcionará el transporte público durante la marcha
Los cortes de tránsito obligan a modificar el recorrido de varias líneas de colectivos. Las afectadas son:
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En general, los colectivos que circulan de norte a sur se desvían por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que los que cruzan la Ciudad de este a oeste lo hacen por Jujuy o la avenida 9 de Julio.
En el subte, el funcionamiento queda de la siguiente manera:
- La estación Congreso de la línea A queda cerrada.
- Las estaciones Sáenz Peña y Pasco pueden registrar demoras por la gran cantidad de personas.
- La estación Callao de la línea B espera una alta afluencia de pasajeros.
- La estación Entre Ríos de la línea E puede tener restricciones en sus accesos peatonales.
Si bien los desvíos y cortes se concentran en la zona del Congreso, el impacto también puede sentirse en otras calles del centro porteño durante la tarde. Por eso, quienes tengan que viajar por esa zona de CABA tendrán que optar por caminos alternativos.