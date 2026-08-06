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Organizaciones convocaron a una marcha en el Congreso este jueves.
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Gases lacrimógenos, bengalas e incidentes en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada afuera del Congreso

Este jueves, el Senado debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. En ese contexto, organizaciones sociales y políticas convocaron a una marcha en el Congreso.

MDZ Sociedad

El Senado de la Nación debate este jueves el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El oficialismo y los bloques aliados lograron reunir el quórum para iniciar la sesión a las 14, aunque la iniciativa llegó al recinto con cambios sustanciales y un alcance menor al previsto en la versión original.

En ese contexo, distintas organizaciones sociales y políticas convocaron a una marcha para manifestarse en contra del proyecto que propone cambios en normas vinculadas con el acceso a la tierra y la vivienda, así como a la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones.

Pasadas las 12 horas, integrantes de la CGT, las dos CTA, la UTEP, ATE y distintas federaciones universitarias, entre ellas FEDUN y FATUN, comenzaron a llegar a la Plaza de los Dos Congresos, aunque prevén que el mayor nivel de asistencia se registre a partir de las 17. Sin embargo, la medida de fuerza podría verse afectada por las malas condiciones climáticas en la Ciudad de Buenos Aires, puesto que rige una alerta naranja por tormentas y fuertes vientos.

Persisten los enfrentamientos y la tensión en las inmediaciones del Congreso

Aunque la mayoría de los manifestantes comenzó a desconcentrarse y se alejó de las inmediaciones del Congreso, los incidentes continuaban en distintos puntos de la zona. En los alrededores del Palacio Legislativo seguían registrándose enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Los efectivos de Gendarmería y Prefectura respondían con gases lacrimógenos para intentar contener los disturbios, mientras que algunos manifestantes rompían baldosas y veredas para arrojar piedras y otros objetos contundentes contra el cordón policial.

En medio de los incidentes, también se registraron focos de incendio alimentados con residuos acumulados sobre la vía pública. Además, un grupo de manifestantes prendió fuego una bandera de Estados Unidos, en una de las escenas que marcaron la jornada de protesta.

Sin detenidos, se registraron un gendarme y un prefecto heridos

Hasta el momento, no se registran detenidos por los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso, según confirmaron fuentes de la Policía Federal Argentina.

En tanto, el saldo de los enfrentamientos dejó dos efectivos de las fuerzas federales heridos: un prefecto recibió asistencia médica en el lugar, mientras que un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un piedrazo en la cabeza.

Más incidentes mientras continúa el debate en el Senado

En medio de los incidentes frente al Congreso, un manifestante utilizó un lanzallamas casero contra el cordón policial ubicado detrás del vallado. La secuencia, registrada en video, muestra cómo el hombre acciona el artefacto improvisado y proyecta una llamarada hacia los efectivos durante uno de los momentos de mayor tensión de la movilización.

El episodio ocurrió mientras las fuerzas de seguridad intentaban contener el avance de los manifestantes con el protocolo antipiquetes, camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

Algunos manifestantes tiran bengalas a la Policía

Cerca de las 17, un grupo de manifestantes avanzó sobre el vallado dispuesto frente al Congreso y comenzó a arrojar bengalas contra los efectivos de las fuerzas federales desde el otro lado del cerco. Ante esa situación, la Policía respondió con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos para dispersar a los presentes.

En paralelo, continuó aplicándose el protocolo antipiquetes, que desde las primeras horas de la jornada restringe la circulación en el perímetro comprendido por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayores complicaciones en Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.

Se registraron incidentes entre los manifestantes y la Policía

En la esquina de Hipolito Yrigoyen y Entre Ríos, un grupo reducido de manifestantes que intentó tirar abajo el vallado del Congreso, además de arrojar botellas de vidrio.

Debido a estos incidentes que resultaron en la caída de una valla, las fuerzas de seguridad desplegaron el camión hidrante y gas lacrimógeno para dispersar los disturbios.

El gobernador de la Provincia Axel Kicillof llegó a la concentración

El comunicado de la CGT durante la marcha

"Las trabajadoras y los trabajadores nos movilizamos en rechazo a cualquier intento de entrega de nuestro territorio nacional a manos extranjeras", escribió la cuenta oficial de la Confederación General del Trabajo desde la marcha en el Congreso.

Siguen llegando manifestantes a la concentración frente al Congreso

Hay quórum: el Senado debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Pasadas as 14 horas, se alcanzó el quórum en el Senado, por lo que se dio inicio al debate del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Comenzaron a llegar los primeros manifestantes a la Plaza de los Congresos

Pese a la lluvia, cerca del mediodía, empezaron a llegar manifestantes frente al Congreso, expresando su desacuerdo con el proyecto de Ley impulsado por el Gobierno nacional.

Qué calles están cortadas por la concentración en el Congreso

La concentración arranca a las 12 en la Plaza de los Dos Congresos, aunque el mayor movimiento de manifestantes se espera cerca de las 17.

Las principales zonas con cortes y demoras son:

  • Calle Hipólito Yrigoyen.
  • Avenida Callao.
  • Avenida Entre Ríos.
  • Avenida Rivadavia.

Además, conviene evitar circular en auto dentro del siguiente perímetro:

  • Avenida Belgrano.
  • Avenida Corrientes.
  • Avenida Jujuy-Pueyrredón.
  • Avenida 9 de Julio.

En paralelo, distintas organizaciones sociales confirmaron que iniciarán su recorrido desde la avenida 9 de Julio para avanzar por Avenida de Mayo hasta llegar al Congreso, por lo que también se esperan complicaciones para circular sobre ese sector.

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Cómo funcionará el transporte público durante la marcha

Los cortes de tránsito obligan a modificar el recorrido de varias líneas de colectivos. Las afectadas son:

  • 2
  • 5
  • 6
  • 7
  • 12
  • 23
  • 24
  • 26
  • 37
  • 50
  • 56
  • 60
  • 64
  • 86
  • 98
  • 102
  • 105
  • 124
  • 150
  • 151
  • 168

En general, los colectivos que circulan de norte a sur se desvían por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que los que cruzan la Ciudad de este a oeste lo hacen por Jujuy o la avenida 9 de Julio.

En el subte, el funcionamiento queda de la siguiente manera:

  • La estación Congreso de la línea A queda cerrada.
  • Las estaciones Sáenz Peña y Pasco pueden registrar demoras por la gran cantidad de personas.
  • La estación Callao de la línea B espera una alta afluencia de pasajeros.
  • La estación Entre Ríos de la línea E puede tener restricciones en sus accesos peatonales.

Si bien los desvíos y cortes se concentran en la zona del Congreso, el impacto también puede sentirse en otras calles del centro porteño durante la tarde. Por eso, quienes tengan que viajar por esa zona de CABA tendrán que optar por caminos alternativos.

La CGT, las CTA y la UTEP anunciaron dos días de marchas

La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmaron dos jornadas consecutivas de protestas callejeras contra el Gobierno. Las movilizaciones se realizarán este jueves y el viernes con consignas diferentes, aunque con participación de los mismos sectores vinculados al sindicalismo, el peronismo y organizaciones sociales.

El primer día, las organizaciones se concentrarán en rechazo al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que será debatido en el Senado. El viernes volverán a movilizarse en el marco del Día de San Cayetano bajo las consignas “paz, pan, tierra, techo y trabajo”.

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