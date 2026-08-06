Gases lacrimógenos, bengalas e incidentes en la marcha contra la Ley de Propiedad Privada afuera del Congreso

Persisten los enfrentamientos y la tensión en las inmediaciones del Congreso

Aunque la mayoría de los manifestantes comenzó a desconcentrarse y se alejó de las inmediaciones del Congreso, los incidentes continuaban en distintos puntos de la zona. En los alrededores del Palacio Legislativo seguían registrándose enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Los efectivos de Gendarmería y Prefectura respondían con gases lacrimógenos para intentar contener los disturbios, mientras que algunos manifestantes rompían baldosas y veredas para arrojar piedras y otros objetos contundentes contra el cordón policial.

En medio de los incidentes, también se registraron focos de incendio alimentados con residuos acumulados sobre la vía pública. Además, un grupo de manifestantes prendió fuego una bandera de Estados Unidos, en una de las escenas que marcaron la jornada de protesta.