Marcha al Congreso: qué calles se cortan y cómo funciona el transporte

La marcha al Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada complica el tránsito en CABA. Qué calles se cortan y cómo funciona el transporte.

Qué calles estarán cortadas por la marcha al Congreso. Imagen Ilustrativa.

La marcha convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso va a complicar la circulación en gran parte del centro porteño. Se esperan cortes de calles, desvíos de colectivos y cambios en el funcionamiento del subte, por lo que trasladarse puede llevar más tiempo de lo habitual.

La movilización se hace en rechazo al tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto propone cambios en distintas normas vinculadas con el acceso a la tierra y la vivienda, entre ellas la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones.

Sin embargo, el punto más conflictivo de la ley finalmente fue retirado por el Gobierno nacional esta tarde. Se trata del capítulo que modificaba la Ley de Tierras N° 26.737 y planteaba, entre otras cuestiones, elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros.

Este jueves se cortarán las calles del centro porteño con la Marcha contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será tratada en el Senado. NA Marcha al Congreso: qué calles se cortan este 6 de agosto La concentración arranca a las 12 en la Plaza de los Dos Congresos, aunque el mayor movimiento de manifestantes se espera cerca de las 17.

Las principales zonas con cortes y demoras son: