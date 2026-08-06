Marcha al Congreso: qué calles se cortan y cómo funciona el transporte
La marcha al Congreso por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada complica el tránsito en CABA. Qué calles se cortan y cómo funciona el transporte.
La marcha convocada para este jueves 6 de agosto frente al Congreso va a complicar la circulación en gran parte del centro porteño. Se esperan cortes de calles, desvíos de colectivos y cambios en el funcionamiento del subte, por lo que trasladarse puede llevar más tiempo de lo habitual.
La movilización se hace en rechazo al tratamiento en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto propone cambios en distintas normas vinculadas con el acceso a la tierra y la vivienda, entre ellas la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones.
Sin embargo, el punto más conflictivo de la ley finalmente fue retirado por el Gobierno nacional esta tarde. Se trata del capítulo que modificaba la Ley de Tierras N° 26.737 y planteaba, entre otras cuestiones, elevar del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de extranjeros.
Marcha al Congreso: qué calles se cortan este 6 de agosto
La concentración arranca a las 12 en la Plaza de los Dos Congresos, aunque el mayor movimiento de manifestantes se espera cerca de las 17.
Las principales zonas con cortes y demoras son:
- Calle Hipólito Yrigoyen.
- Avenida Callao.
- Avenida Entre Ríos.
- Avenida Rivadavia.
Además, conviene evitar circular en auto dentro del siguiente perímetro:
- Avenida Belgrano.
- Avenida Corrientes.
- Avenida Jujuy-Pueyrredón.
- Avenida 9 de Julio.
En paralelo, distintas organizaciones sociales confirmaron que iniciarán su recorrido desde la avenida 9 de Julio para avanzar por Avenida de Mayo hasta llegar al Congreso, por lo que también se esperan complicaciones para circular sobre ese sector.
Cómo funcionará el transporte público durante la marcha
Los cortes de tránsito obligan a modificar el recorrido de varias líneas de colectivos. Las afectadas son:
- 2
- 5
- 6
- 7
- 12
- 23
- 24
- 26
- 37
- 50
- 56
- 60
- 64
- 86
- 98
- 102
- 105
- 124
- 150
- 151
- 168
En general, los colectivos que circulan de norte a sur se desvían por las avenidas Belgrano, Independencia o Córdoba, mientras que los que cruzan la Ciudad de este a oeste lo hacen por Jujuy o la avenida 9 de Julio.
En el subte, el funcionamiento queda de la siguiente manera:
- La estación Congreso de la línea A queda cerrada.
- Las estaciones Sáenz Peña y Pasco pueden registrar demoras por la gran cantidad de personas.
- La estación Callao de la línea B espera una alta afluencia de pasajeros.
- La estación Entre Ríos de la línea E puede tener restricciones en sus accesos peatonales.
Si bien los desvíos y cortes se concentran en la zona del Congreso, el impacto también puede sentirse en otras calles del centro porteño durante la tarde. Por eso, quienes tengan que viajar por esa zona de CABA tendrán que optar por caminos alternativos.