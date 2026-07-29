Zona fría: jubilados y trabajadores marcharán para que Mendoza quede incluida

La concentración será a partir de las 11 en la plaza San Martín. Luego marcharán hasta la Legislatura para rechazar los cambios en el régimen de zona fría.

Jubilados y trabajadores marcharán juntos desde la plaza San Martín hasta la Legislatura provincial para reclamar que Mendoza no pierda su condición de zona fría. La concentración está prevista para este miércoles a las 11 y a las 12 se presentarán las firmas físicas y digitales de la campaña "Mendoza es Zona fría", que exige el rechazo a la modificación del régimen nacional que excluye a la provincia de sus beneficios.

Mendoza corre el riesgo de un fuerte aumento en la boleta de gas si eliminan la Zona Fría. ALF PONCE MERCADO / MDZ Régimen de Zona fría El cambio del régimen de Zona fría fue impulsado por el gobierno nacional, aprobado por la Cámara de Diputados y tiene próximo tratamiento en el Senado. "De los diez diputados nacionales por Mendoza, ocho votaron a favor de la modificación. El impacto concreto sobre la provincia es contundente: unas 400.000 familias perderían el beneficio solidario y pasarían a pagar el doble en sus facturas de gas, con excepción de Malargüe, que quedaría dentro del régimen", explicaron en un comunicado distintas organizaciones sociales.

El nuevo esquema prevé mantener el beneficio solo para familias de menores ingresos y escaso consumo, pero los organizadores de la campaña advierten que los requisitos burocráticos terminan excluyendo a una gran parte de los potenciales beneficiarios. "El descuento ya no se aplicaría sobre el monto total de la boleta sino sobre un ítem particular, lo que reduce significativamente el ahorro real para las familias", aclararon.

Más garrafa social El reclamo también apunta a otro flanco: la garrafa social. Cerca de 200.000 hogares mendocinos, medio millón de personas, se calientan y cocinan con garrafas porque no tienen acceso a la red de gas. "En invierno, una familia tipo necesita entre dos y tres garrafas por mes. El precio comercial ronda los $35.000, mientras que la garrafa social cuesta aproximadamente un tercio de ese valor. El problema es que solo se distribuye una vez al mes en puntos acotados y no alcanza a cubrir la demanda", indicaron en el comunicado. La campaña pide ampliar los puntos de venta y aumentar la frecuencia -al menos- dos veces por mes.