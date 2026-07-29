Diseñado por el fallecido ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, Frank Gehry, el museo Guggenheim en Abu Dhabi se encuentra en la isla Saadiyat, en el punto de encuentro entre la tierra y el mar, y se inspira en las formas arquitectónicas de la región del Golfo.

El edificio que se inaugurará en diciembre tiene una superficie construida total de 80 mil metros cuadrados. El edificio que se inaugurará en diciembre tiene una superficie construida total de 80 mil metros cuadrados.

El museo cuenta con 30 galerías conectadas por un atrio central, que abarcan 11.600 metros cuadrados de espacio interior, además de 23.000 metros cuadrados de espacio de exposición exterior en los conos y terrazas que rodean el edificio.

El Guggenheim Abu Dhabi es un museo de arte moderno y contemporáneo que conecta culturas, inspira y celebra el arte desde la década de 1960 hasta la actualidad, dando visibilidad al arte y a los artistas de todo el mundo.

Esta nueva filial que abre sus puertas el 11 de diciembre emerge con raíces en Abu Dhabi aunque está concebido para el mundo.

El museo refleja la visión del emirato como líder cultural y lugar de encuentro e intercambio. El museo refleja la visión del emirato como líder cultural y lugar de encuentro e intercambio.

El Museo de Historia Natural de Abu Dabi y el Museo Nacional Zayed abrieron sus puertas a finales del año pasado, sumándose al Louvre Abu Dabi, teamLab Phenomena y las demás instituciones de Saadiyat.

El Guggenheim Abu Dabi añadirá arte moderno y contemporáneo a un distrito que ahora abarca arte, historia, ciencia y experiencias digitales.

El Distrito Cultural de Saadiyat ya está completamente desarrollado, con una pasarela que conecta todos los museos.

Este enfoque refleja la confianza de Abu Dabi en presentar la cultura global desde su propia posición: la capital se encuentra en un punto de encuentro entre regiones, moldeada por el movimiento y el intercambio.

Abu Dhabi

Ubicado en el corazón del Distrito Cultural de Saadiyat, el Guggenheim Abu Dhabi es el resultado de una colaboración visionaria entre el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y la Fundación Solomon R. Guggenheim.

La constelación Guggenheim también incluye museos en Nueva York, Venecia y Bilbao. La constelación Guggenheim también incluye museos en Nueva York, Venecia y Bilbao.

El museo ofrece nuevas perspectivas sobre el arte moderno y contemporáneo desde la óptica de Abu Dhabi a través de su colección, encargos, investigación, exposiciones y programa multilingüe.

La colección abarca una amplia gama de medios artísticos, incluyendo pintura, escultura, instalación, fotografía, video y nuevos medios.

El Guggenheim Abu Dhabi ha estado ampliando su colección desde 2009, representando una colección global.

Los visitantes recorrerán su propio camino de descubrimiento a través de galerías organizadas en torno a las principales corrientes artísticas desde 1960, como Abstracciones, Cultura Popular, Tierra, Lenguaje y Narración.

Guggenheim Abu Dhabi

El nuevo gran museo sitúa al visitante en el centro de un viaje de encuentro e intercambio con el arte moderno y contemporáneo.

Diseñado por el fallecido ganador del Premio Pritzker de Arquitectura, Frank Gehry, el Guggenheim Abu Dhabi se encuentra en la isla Saadiyat, en el punto de encuentro entre la tierra y el mar, y se inspira en las formas arquitectónicas de la región del Golfo.

La guerra puede seguir perturbando la región, pero no determinará la trayectoria cultural de la capital.