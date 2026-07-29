El tiempo da un respiro en Buenos Aires: qué dice el pronóstico del SMN para los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó dos jornadas con temperaturas agradables y momentos de sol en el AMBA, aunque las lluvias volverían hacia la noche del viernes.

En la tarde, el sol reinará en la Ciudad de Buenos Aires, permitiendo a los turistas y vecinos disfrutar de los atractivos turísticos.

Antes del regreso de las lluvias, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) disfrutará de un breve período de estabilidad. Tras varios días con cielo cubierto, alta humedad y precipitaciones, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este miércoles ofrecerá mejores condiciones, con temperaturas agradables y momentos de sol.

La mañana de este miércoles arrancará con una mínima cercana a los 10°C, mientras que por la tarde la temperatura llegará a los 17°C, generando un ambiente más templado para esta época del año. Aunque persistirá algo de nubosidad, se espera que el sol se haga presente durante buena parte de la jornada.

El jueves continuará el tiempo estable Las buenas condiciones se mantendrán durante el jueves. El pronóstico indica una jornada con pocas variaciones respecto al miércoles, con mañanas frescas, tardes agradables y un panorama estable en el AMBA.

Este período de tiempo más benigno marcará una pausa antes de un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas previsto para el cierre de la semana.

¿Cuándo regresan las lluvias? Según el SMN, el tiempo comenzará a desmejorar desde la noche del viernes. El aumento de la humedad y el ingreso de un nuevo sistema favorecerán el retorno de las precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, dando paso a un fin de semana con mayor inestabilidad.