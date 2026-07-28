Baja la temperatura pero sigue el zonda: así estará el tiempo en Mendoza este miércoles

El tiempo en Mendoza estará marcado por el frío, el viento zonda en precordillera y precipitaciones en la alta montaña.

El pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas anticipa que Mendoza tendrá un miércoles con poca nubosidad y descenso de temperatura. Se prevé una máxima de entre 15°C y 16°C, mientras que la mínima será de 5°C en gran parte de la provincia. En Malargüe, en tanto, podría descender hasta 1°C.

El cielo se presentará seminublado en la zona Sur, mientras que en el resto del llano provincial permanecerá mayormente despejado durante toda la jornada.

En cuanto al viento, se espera la presencia de viento zonda débil en toda la precordillera desde las 4 hasta las 19. Además, habrá circulación de viento Sur y sudeste débil entre las 13 y las 21 en las zonas Sur y Este del territorio provincial.

Qué dice Contingencias Climáticas sobre la situación en alta montaña Según el pronóstico, se prevén precipitaciones desde las 5, principalmente en el sector Sur. En el resto de la cordillera permanecerá nublado y, a partir de las 12, las precipitaciones se extenderían a toda la alta montaña, con mayor intensidad en el sector Sur. Estas condiciones también se mantendrán el jueves.