Le Parc, la Tate Modern de Londres abre una muestra colosal

Una de los mejores museos del mundo dedica al artista argentino Julio Le Parc la primera muestra post mortem y la Tate Modern de Londres avisa que exhibirá "siete décadas de obras vibrantes que convierten a los visitantes en participantes activos".

Julio Le Parc vuelve a ser protagonista global con una muestra de gran nivel artístico. Julio Le Parc vuelve a ser protagonista global con una muestra de gran nivel artístico.

Según la curaduría de este acontecimiento en varios sentidos también explora la profundidad y diversidad del talento de Le Parc. La Tate Modern hospedará esta gran muestra desde el 11 de junio al 3 de mayo de 2027.

Esta clase de montaje está reservado para los artistas de máximo nivel internacional, lo que están en la "discusión". Esta clase de montaje está reservado para los artistas de máximo nivel internacional, lo que están en la "discusión".

Han dispuesto instalaciones vanguardistas, lienzos y obras sobre papel que experimentan con combinaciones de colores y efectos visuales dinámicos.

le parc muestra Una de las obras de la muestra que abre el jueves en Londres. Le Parc brilla en lo más alto.

Le Parc

Julio Le Parc se trasladó a Francia en 1958. Allí formó parte de la escena artística del París de los años sesenta, una época de innovación radical y creatividad sin límites, pero siempre mantuvo fuertes vínculos con Latinoamérica.

"Su historia ofrece una visión fascinante de la evolución de un artista que, al igual que su obra, sigue sorprendiéndonos y nunca se detiene", analiza el texto curatorial.

La propuesta abarca desde sus impactantes instalaciones interactivas, esculturas de luz resplandecientes y, lo que es un gran rescate, sus pinturas geométricas de gran formato.

La muestra se ha concebido como un recorrido por lo que llaman "una extraordinaria trayectoria desde finales de la década de 1950 hasta la de 2020".

julio le parc londres

Arte

Julio Le Parc está fichado como artista en los catálogos de la Tate Modern de Londres, bajo la lupa de Ronald Alley.

Organizada en estrecha colaboración con el artista y su taller, la exposición presenta más de 60 obras que abarcan los extraordinarios 70 años de trayectoria de Le Parc, incluyendo instalaciones interactivas, impactantes esculturas de luz y pinturas abstractas geométricas.

El recorrido a completar es sinuoso, a modo de laberinto. El recorrido a completar es sinuoso, a modo de laberinto.

La exposición sigue la misión que Le Parc mantuvo a lo largo de su carrera: activar al espectador, utilizando efectos ópticos, experiencias sensoriales e interacciones físicas para concienciar al público sobre el papel que puede desempeñar en la creación de arte.

Se puede interactuar con las reconocidas e innovadoras obras luminocinéticas de Le Parc. Inicialmente surgidas en 1959 como una serie de Cajas de Luz —esculturas que contenían láminas de plástico acrílico transparente y fuentes de luz para crear secuencias hipnotizantes—, estas instalaciones evolucionaron rápidamente hasta convertirse en la obra clave de Le Parc: los Móviles de Luz Continua, presentados en 1960.

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Arte contemporáneo

En 1959 comenzó a realizar pinturas abstractas geométricas basadas en sistemas predeterminados, primero en blanco y negro y luego en color.

Le Parc fue cofundador, junto con Morellet, Sobrino, Yvaral y otros, del Groupe de Recherche d'Art Visuel en 1960. Le Parc fue cofundador, junto con Morellet, Sobrino, Yvaral y otros, del Groupe de Recherche d'Art Visuel en 1960.

Ese mismo año realizó sus primeros relieves y sus primeros «Móviles Continuos», llevando su investigación a las tres dimensiones e introduciendo el movimiento y la luz. A partir de 1962, desarrolló otros tipos de obras lumínicas que incorporaban luces proyectadas o reflejadas en movimiento, luces pulsantes.

Desde 1964, en cambio, giró hacia obras basadas en espejos distorsionadores y el desplazamiento del espectador. Nacía su estilo.

Su primera exposición individual tuvo lugar en la Howard Wise Gallery de Nueva York en 1966, donde recibió el premio principal de pintura en la Bienal de Venecia de ese mismo año.

El destino entonces le sería infinito y movedizo, como el cuerpo de su obra.