Mendoza cambia de escenario este miércoles: llegan las lluvias y baja la temperatura

Después de varios días más estables, Mendoza espera una jornada nublada, con lluvias, viento sur y descenso térmico.

Las lluvias y el viento sur marcarán el miércoles en Mendoza, con una máxima prevista de 16°.

Después de varios días con momentos de sol, este miércoles cambiará el tiempo en Mendoza. El pronóstico anticipa cielo nublado, lluvias en distintos sectores y un descenso de la temperatura que se sentirá durante toda la jornada.

Las precipitaciones estarán acompañadas por vientos del sur, mientras que la mínima será de 5° durante las primeras horas del día. Por la tarde, la máxima apenas alcanzará los 16°, varios grados menos que en jornadas anteriores.

En la cordillera también continuarán las nevadas, aunque esta vez estarán concentradas principalmente en sectores de Malargüe y San Rafael. Allí, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por la intensidad que puede alcanzar el fenómeno.

El pronóstico indica que habrá precipitaciones hoy en Mendoza. Alf Ponce Mercado / MDZ Según el SMN, el área será afectada por nevadas persistentes y por momentos fuertes. Se esperan acumulaciones de entre 20 y 50 centímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. Además, las condiciones pueden provocar una importante reducción de la visibilidad.

Cuándo cambia el tiempo en Mendoza La mejora comenzará el jueves, cuando Mendoza volverá a registrar un ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 20°, cielo algo nublado y vientos moderados del noreste, mientras que en la cordillera podrían registrarse precipitaciones débiles.