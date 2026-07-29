Cómo avanzan las obras en la ruta 82: nuevos puentes y rotondas estratégicas

Las obras en la ruta 82 incluyen, además del asfaltado, la construcción de siete puentes, obras hidráulicas, colectoras, mejoras para Cacheuta y nueva infraestructura de seguridad.

Las tareas en la ruta 82 tienen un 50% de avance de obra.

Los trabajos sobre la ruta 82 continúan avanzando. Según detallaron desde el Gobierno provincial, las obras se concentran en el tramo de 22 kilómetros situado entre la rotonda Gobernador Ortiz y Cacheuta, y tienen un 50% de avance. Las cifras oficiales indican que la inversión destinada es de USD 40 millones.

Sobre las tareas realizadas, Natalio Mema -ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial- sostuvo que los trabajos se están llevando a cabo de acuerdo al cronograma previamente planteado y aseguró que "un tercio de la traza ya está asfaltada".

La obra en ruta 82 comprende 22 kilómetros entre la rotonda Gobernador Ortiz y Cacheuta. Gobierno de Mendoza Además, el ministro detalló que las obras también contemplan la construcción de siete puentes nuevos, obras hidráulicas, colectoras, mejoras para Cacheuta y nueva infraestructura de seguridad. "Lo que no se ve es lo que garantiza que esta ruta se mantenga en el tiempo", aseveró Mema.

Cabe destacar que la tercera etapa completa la transformación del corredor que conecta el Gran Mendoza con Cacheuta, Potrerillos y las villas de montaña. Con estas tareas se espera que mejoren de manera considerable las condiciones de circulación, tanto para vecinos como para turistas y quienes realicen actividades productivas.

Las obras contemplan la construcción de siete puentes. Gobierno de Mendoza Cuáles son las obras que se están llevando a cabo en la ruta 82 Para llevar adelante lo que desde el Gobierno provincial llaman "transformación integral de la Nueva Panamericana-Ruta Provincial 82", se está realizando una serie de tareas que contempla: