Cómo avanzan las obras en la ruta 82: nuevos puentes y rotondas estratégicas
Las obras en la ruta 82 incluyen, además del asfaltado, la construcción de siete puentes, obras hidráulicas, colectoras, mejoras para Cacheuta y nueva infraestructura de seguridad.
Los trabajos sobre la ruta 82 continúan avanzando. Según detallaron desde el Gobierno provincial, las obras se concentran en el tramo de 22 kilómetros situado entre la rotonda Gobernador Ortiz y Cacheuta, y tienen un 50% de avance. Las cifras oficiales indican que la inversión destinada es de USD 40 millones.
Sobre las tareas realizadas, Natalio Mema -ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial- sostuvo que los trabajos se están llevando a cabo de acuerdo al cronograma previamente planteado y aseguró que "un tercio de la traza ya está asfaltada".
Además, el ministro detalló que las obras también contemplan la construcción de siete puentes nuevos, obras hidráulicas, colectoras, mejoras para Cacheuta y nueva infraestructura de seguridad. "Lo que no se ve es lo que garantiza que esta ruta se mantenga en el tiempo", aseveró Mema.
Cabe destacar que la tercera etapa completa la transformación del corredor que conecta el Gran Mendoza con Cacheuta, Potrerillos y las villas de montaña. Con estas tareas se espera que mejoren de manera considerable las condiciones de circulación, tanto para vecinos como para turistas y quienes realicen actividades productivas.
Cuáles son las obras que se están llevando a cabo en la ruta 82
Para llevar adelante lo que desde el Gobierno provincial llaman "transformación integral de la Nueva Panamericana-Ruta Provincial 82", se está realizando una serie de tareas que contempla:
- reencarpetado de la traza principal
- construcción de colectoras para vecinos
- ciclovías
- dársenas para transporte público
- cuatro retornos
- dos intercambiadores con iluminación LED
- puentes alcantarilla
- obras aluvionales
- desplazamiento de servicios públicos
- urbanización de la villa Cacheuta
- nuevas playas de estacionamiento
- locales comerciales
- construcción de un nuevo destacamento para la Subcomisaría de Las Compuertas
Cuáles son los trabajos que ya se han terminado
De acuerdo al reporte oficial, se encuentra finalizado el nuevo encarpetado de asfalto con demarcación vial hasta la rotonda de Roque Sáenz Peña. Además, también se han concluido los dos primeros retornos, la primera rotonda, el microaglomerado entre el puente Fresca y el túnel Cacheuta-Potrerillos, parte de las colectoras y dos puentes alcantarilla. También se encuentra finalizado el nuevo edificio de la Subcomisaría de Las Compuertas.
"La obra, en general, pero sobre todo en el tramo de Las Compuertas y Blanco Encalada, tiene una ejecución que no solo contempla la carpeta asfáltica como prioridad sino también los pasajes transversales que permite que el agua que la atraviesa a través de las descargas aluvionales se conduzca y se ordene", explicó el titular de Vialidad Mendoza, Osvaldo Romagnoli .
Cabe resaltar que actualmente se encuentran en ejecución las tareas de pavimentación, como así también la construcción de la segunda rotonda, de los nuevos retornos, las ciclovías, dársenas, puentes y obras hidráulicas.