"No tiene retorno": Juana Molina se pronunció contra la Ley de Tierras y convocó a marchar al Congreso

La artista publicó un video en Instagram para convocar a la movilización frente al Congreso contra el proyecto del Gobierno.

A pocos días de que el Senado de la Nación trate el proyecto de Ley de Tierras, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, comenzó a tomar fuerza una convocatoria para marchar frente al Congreso. La movilización está prevista para este miércoles 6 de agosto y distintas figuras públicas ya comenzaron a expresar su postura.

Una de ellas fue Juana Molina, quien publicó un video en su cuenta de Instagram para convocar a la marcha. El posteo, compartido en las últimas horas, ya superó los 100 mil me gusta y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Esto fue lo que dijo Juana Molina sobre la marcha del 6 de agosto "Hola, buenas. ¿Cómo les va? Estaba pensando en algo importantísimo que es lo que va a pasar el 6 de agosto y y me viene la idea esta de que muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas en vez de escuchar qué dice la gente, porque hasta el más idiota puede ser una genialidad y el más brillante puede ser una estupi...", dice la cantante en el comienzo del video.

"No es porque vos estés de acuerdo con un gobierno o con otro que puedas estar de acuerdo con todo lo que hace y me parece que no importa para nada quién gestionó la idea, no importa, lo importante es que no se haga", continúa la actriz.

Juana Molina llamó a marchar al Congreso para manifestarse contra la Ley de Tierras. Shutterstock Finalmente, Molina convocó a dejar de lado las diferencias políticas y participar de la movilización. "Entonces, tenemos que unirnos dentro de lo posible para ir todos a protestar contra algo que es absurdo y que aparte no tiene retorno. Eso es lo más terrible, porque hay cosas que están mal, pero después se vuelve atrás y listo, esto no va a tener vuelta atrás si se hace y nos va a perjudicar a todos, no solamente los argentinos, al mundo entero, porque como ya todos saben, el mundo es cada vez más chiquito y lo que pasa en China nos afecta a nosotros, lo que pasa en cualquier lugar del mundo nos afecta directamente", expresó la artista.