Nicolás Vázquez fue declarado Personalidad Destacada de la Cultura en un emotivo homenaje en la Legislatura

Tras más de 30 años en el mundo del espectáculo, el artista recibió un galardón que celebró su pasión por el arte y la comedia.

La distinción celebró sus tres décadas de trabajo en televisión, cine y teatro. / Rs Fotos

En una ceremonia cargada de emoción en el Salón Dorado del Palacio Legislativo, Nicolás Vázquez fue declarado Personalidad Destacada en el ámbito de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. El reconocimiento, impulsado por el diputado Sebastián Nagata, celebró sus casi treinta años de labor ininterrumpida en la televisión, el cine y el teatro.

Invitados, reflexiones y un momento emocionante para Nico Vázquez El evento reunió a importantes referentes del espectáculo nacional como Adrián Suar, Gustavo Yankelevich, Georgina Barbarossa, Benjamín Amadeo y Benjamín Rojas, entre otros. Durante la apertura, Nagata destacó el acompañamiento del público al afirmar: “Es un momento muy grato hacer esta distinción. El mejor indicador de lo que es la carrera de Nico es que la gente lo elige”.

Dai Fernández acompañó a su pareja en su momento especial. Rs Fotos A su turno, Yankelevich elogió la entrega profesional del actor: “Nico es un diferente, es pasión, garra, puro talento. Es un líder exigente, gran compañero y fundamentalmente muy agradecido”.

Gustavo Yankelevich y Benjamín Rojas pasaron al frente y hablaron de Vázquez y su extensa carrera. Rs Fotos Con una extensa trayectoria que incluye éxitos como Casi Ángeles, El otro lado de la cama y Tootsie, las palabras de sus colegas remarcaron s

u profesionalismo. “Esta personalidad que destacan se ganó el respeto de todos a base de trabajo, esfuerzo, inteligencia y amor”, expresó Benjamín Rojas.