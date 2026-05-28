Mercedes Funes rompió el silencio sobre Nicolás Vázquez y sorprendió a todos al contar la verdad de su relación actual

A casi dos décadas de su separación de Nicolás Vázquez , Mercedes Funes habló con total sinceridad sobre el vínculo que conservan en la actualidad. Aunque compartieron varios años de relación y una etapa muy importante de sus vidas, la actriz aseguró que hoy no existe contacto entre ellos y que cada uno siguió adelante por caminos completamente distintos.

La historia entre ambos terminó en 2007, antes de que el actor comenzara su larga relación con Gimena Accardi. En aquel momento, la ruptura estuvo rodeada de versiones de desgaste en la pareja y rumores de infidelidad, especialmente porque poco después de dejar la casa que compartían, Vázquez confirmó su romance con quien era su compañera de elenco.

La actriz habló en una entrevista de cómo es su vínculo actual con el artista.

Durante una charla con Guido Záffora , la artista explicó cómo es hoy el trato Vázquez, quien en este momento se encuentra en pareja con Dai Fernández, y remarcó que prácticamente no tienen relación.

"Nos hemos cruzado pero nada, no tenemos vínculo, no es que hay mala onda", confesó Funes.

Nicolás Vázquez y Dai Fernández Actualmente, Vázquez está en pareja con Dai Fernández. RS Fotos.

La actriz profundizó sobre el paso del tiempo y la distancia que existe entre ambos en la actualidad. "Pasaron tantas vidas, mucho tiempo… Ya está. No es mi ex anterior, es uno anterior, anterior. Pasó un montón", expresó Mercedes Funes.