Nicolás Vázquez volvió a separarse: el recuerdo de Mercedes Funes y una historia que podría repetirse

"Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, finalizó el emotivo comunicado.

Lo cierto es que, rápidamente, en las diversas redes sociales comenzaron a circular videos y supuestas pruebas en donde mostraban al actor con Mercedes Oviedo , su compañera de elenco en la obra Rocky . En las grabaciones se los ve muy cercanos y compinches. Aunque no fue lo único que llamó la atención, pues ciertos intercambios de mensajes en Instagram despertaron rumores desde hace un tiempo.

Nicolás Vázquez volvió a separarse: el recuerdo de Mercedes Funes y la historia que parece repetirse

Yo tengo el nombre el motivo. No voy a decir si es de un lado o del otro. Lo estoy chequeando. Hasta ahora dos personas más que no sabían esto, me acaban de decir esto con el mismo nombre", reveló Yanina Latorre en SQP (América TV).

La conductora también expresó un dato duro respecto al presente emocional de la expareja: "Me llegó el dato de que uno de los dos se habría enamorado perdidamente de otra persona. También me dijeron que estaban muy desencontrados, porque ella estaba de gira y no pasaban mucho tiempo juntos".

Una historia que podría repetirse

Es importante recordar el historial de la pareja y el prontuario antes de la misma. Nicolás Vázquez contrajo matrimonio en 2006 primeramente con Mercedes Funes. Se conocieron durante el rodaje de la novela Calientes, que se emitía por Canal 13 y tuvieron un noviazgo relativamente corto, un poco más de dos años. Sin embargo, tras cuatro meses después de ese día, Vázquez dejó la casa en la que vivía con Funes.

Poco después, una de las primeras fotos del actor junto a Gimena Accardi, compañera de Casi Ángeles, comenzó a viralizarse y ante la creciente especulación, ambos decidieron hacer pública su relación, algo que siempre dejó a la actriz como tercera en discordia pero que nunca llegó a confirmarse. En 2016, Accardi y Vázquez dieron un paso importante y se casaron. Hoy, dicen adiós.