Ola de memes por la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: las referencias a la China Suárez

Estos eventos no solo generaron declaraciones cruzadas, sino que también involucraron a otras figuras del espectáculo. En el caso del conflicto entre Suárez y Vicuña, Pampita dejó clara su postura en favor a su ex pareja y a su figura como buen padre, mientras que la separación de Accardi y Vázquez trajo nuevamente a escena el nombre de Mercedes Funes, ex esposa del actor con la que estuvo casada solo 4 meses antes de conocer a Gimena. En redes, muchos recordaron viejas historias y hablaron de "karma", mientras los protagonistas intentaron desmentir todos los rumores.