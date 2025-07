Habló la tercera en discordia en la relación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Lo vamos a..."

Como suele suceder en estos casos, y a pesar de que la intención de los protagonistas fue otra, no tardaron en aparecer versiones que señalaban la presencia de terceros en discordia . Los rumores apuntaron a algunos de sus compañeros de trabajo, y en el caso del actor, se mencionó un presunto vínculo con Daiana Fernández , su colega en la obra "Rocky", quien a su vez mantiene una relación estable desde hace más de siete años con Gonzalo Gerber.

A pesar de los intentos de los involucrados por despejar las dudas, las redes sociales no dieron tregua y continuaron especulando sobre el rol de la actriz en esta sorpresiva separación. Ante la insistencia, Dai Fernández decidió romper el silencio en diálogo con Puro Show y, al igual que ya lo había hecho con Nico Vázquez, volvió a negar categóricamente los rumores que la vinculaban con el actor.

Aunque Daiana intentó mantenerse al margen del cronista, no pudo evitar compartir algunas definiciones importantes sobre el tema. Aseguró que con el elenco de la obra están “muy bien y contentos” y agregó: “Haciendo lo que más amamos y concentrando toda la energía ahí”. Con estas palabras, la actriz buscó poner fin a las especulaciones y centrar la atención en su trabajo.

“Creo que ya hablaron las personas que tenían que hablar, no hay nada que aclarar. Yo estoy muy bien, tranquila, concentrada en mi trabajo y mi pareja. A él no le afectó para nada todo esto”, afirmó en referencia a los rumores que la involucraban en la ruptura de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi. Con esta declaración, Daiana intentó zanjar la polémica y dejar en claro que su relación sentimental con Gonzalo Gerber no se vio afectada.