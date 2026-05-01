Adiós a Nicolás Vázquez: Gimena Accardi blanqueó su romance con un hombre 14 años menor

A meses de su separación, la actriz de 40 años se escapó a la costa con un trapero de 26. Con un tierno video, se mostraron juntos: los detalles.

En julio del año pasado, se conocía la noticia de la ruptura entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, quienes decidieron poner fin a su vínculo tras 18 años de relación y un fuerte matrimonio. Mientras que el actor rehízo su vida sentimental y oficializó su relación con Dai Fernández, la actriz se volcó de lleno a sus proyectos profesionales.

Fue precisamente en un set de grabación donde el amor volvió a surgir. Entre octubre y noviembre, Accardi protagonizó "TILF", la innovadora serie vertical producida por el canal de streaming OLGA. Allí compartió pantalla con Joaquín Cordovero, popularmente conocido en la escena urbana como Seven Kayne. La trama, centrada en el deseo y la atracción prohibida entre una profesora y su alumno, pareció traspasar la pantalla rápidamente.

La confirmación de Accardi Embed - Gimena Accardi y Seven Kayne

Durante los meses de rodaje y promoción, los rumores sobre un posible romance no dejaron de crecer. Ambos actores alimentaron las especulaciones mostrándose muy cercanos en diversas oportunidades, compartiendo contenido en redes sociales e incluso siendo vistos juntos en un boliche. Sin embargo, en aquel momento, la cercanía se adjudicaba a una estrategia de marketing para promocionar la ficción.

gimena accardi en la costa Las fotos de Gimena Accardi en la costa. IG @gimeaccardi El tiempo de las especulaciones finalmente concluyó. A más de cuatro meses del estreno de la serie y con la agenda de prensa, entrevistas y festivales ya finalizada, Gimena decidió mostrarse públicamente. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un resumen en video de una reciente escapada a la Costa argentina, revelando que su acompañante en esa lujosa cabaña de campo y mar era, efectivamente, el trapero.