La mañana trajo consigo el siempre esperado y polémico anuncio de las nominaciones a los premios Martín Fierro de la televisión . Como es costumbre, la revelación de las ternas dejó tela para cortar, con sorpresas y ausencias que rápidamente resonaron en los medios.

Una de las omisiones más comentadas fue la de Mario Pergolini , quien no obtuvo ninguna nominación individual y quedó afuera de la codiciada categoría de Mejor Conductor.

Embed - La tajante reacción de Mario Pergolini al quedar afuera de los Martín Fierro 2026: "Esto es..."

Lejos de armar un descargo furioso o mostrarse ofendido, el histórico presentador decidió abordar la situación con la actitud que lo caracteriza. Durante el inicio de la emisión de "Otro día perdido", Pergolini reaccionó con su clásico semblante de indiferencia, dejando en claro con sus gestos que el ninguneo por parte de la premiación no es algo que le quite el sueño.

El contrapunto perfecto para la apatía del conductor lo aportaron sus compañeros de equipo. Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto arrancaron el programa con una energía completamente opuesta, haciendo alarde y celebrando por todo lo alto las cinco nominaciones que sí logró cosechar el ciclo en general. El contraste entre la euforia de la mesa y la cara de desinterés de Mario generó un clima ideal para el humor.

El momento más divertido del arranque se dio cuando la locutora intentó sumar al líder del programa al festejo colectivo. En medio de la alegría por el reconocimiento al formato, Botto se dirigió directamente a él y le expresó: "Mario, esto es tuyo también". Lejos de subirse a la ola emotiva, Pergolini remató la frase con un escueto y cortante "sí".

La sequedad de la respuesta fue el broche de oro para la situación, desatando las risas de todo el estudio y sellando el tema con el inconfundible sello irónico del conductor.