Gastón Dalmau sorprendió a Mario Pergolini con un secreto de su pasado que lo une con Marvel: "Me quiero sacar una selfie..."

La imagen de Gastón Dalmau suele estar asociada a los grandes éxitos de la televisión juvenil argentina, pero su reciente visita al programa Otro día perdido reveló una faceta que pocos sospechaban. En una conversación fluida con Mario Pergolini, el actor compartió su experiencia viviendo en los Estados Unidos, donde su carrera tomó un rumbo puramente técnico dentro de la industria audiovisual más competitiva del planeta: el universo cinematográfico de Marvel.

Tras el final de su etapa en los escenarios locales, Dalmau se instaló en el exterior con la intención inicial de estudiar producción musical. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a formarse de manera autodidacta en el campo de los efectos visuales (VFX).

Durante la entrevista, el actor explicó con precisión la diferencia entre los efectos especiales, realizados en el set, y su labor en la postproducción, donde las imágenes se expanden y cobran vida a través de la computadora. Su debut en este terreno no fue menor: se desempeñó como asistente de efectos visuales en Captain America: Civil War.

La sorpresa en el estudio aumentó cuando Pergolini indagó sobre su rol en otras superproducciones. Dalmau confirmó que trabajó como compositor de efectos visuales en Doctor Strange, una tarea que requiere una preparación técnica sofisticada para amalgamar diferentes capas de imagen en una sola pieza final coherente. El actor también detalló su intervención en Capitana Marvel, donde tuvo la responsabilidad de trabajar específicamente en la representación del campo magnético del personaje.

rada dalmau y pergolini odp Lejos de su rol actoral, Dalmau se especializó en la composición de imágenes complejas para la película "Doctor Strange". @otrodiaperdido

La revelación generó una reacción de admiración inmediata entre los conductores del programa. Evelyn Botto destacó la magnitud del logro, mientras que Pergolini, con el humor que lo caracteriza, reconoció el nivel de profesionalismo de su invitado: "Noooo, es un animal. Tráiganme un teléfono, me quiero sacar una selfie con él”.

gaston dalmau odp Gastón Dalmau detalló en una entrevista radial su exitoso paso por el departamento de efectos visuales de Marvel Studios. @otrodiaperdido

Dalmau demostró que su retiro temporal de la actuación no fue un descanso, sino una búsqueda de conocimiento que lo llevó a figurar en los créditos de los mayores hitos comerciales del cine contemporáneo, logrando un reconocimiento internacional desde un lugar de absoluta discreción.