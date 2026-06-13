Una famosa conductora decidió descansar unos días y cautivó a sus seguidores al compartir las bellas postales en un soñado lugar.

Las figuras suelen viajar para descansar del trabajo y una famosa conductora decidió armar las valijas. Si bien muchos eligen irse al exterior, ella decidió irse con su pareja a las Cataratas del Iguazú y desde allí sorprendió a todos sus seguidores con las imágenes.

Se trata de Laurita Fernández, quien disfrutó unos días con su nuevo novio en Misiones. La artista y exconductora de El Nueve compartió un carrusel de esta aventura que emprendió.

"Cataratas… Viaje inolvidable!!! Finalmente cumplí el sueño de conocerlas!!! (La vez que había ido tenía 2 años y no recuerdo nada, jaja)", escribió Laurita Fernández sobre esta escapada romántica.

La conductora visitó las Cataratas con su nuevo novio Una conocida conductora armó las valijas y realizó una escapada romántica con su nueva pareja Luego, agregó: "Fui muy feliz. Aguante Argentina, aguante nuestra gente". Los usuarios quedaron sorprendidos por las imágenes que compartió la bailarina y no dudaron en comentarle la publicación.

Laurita Fernández (1) La conductora visitó las Cataratas- Foto: Instagram / @holasoylaurita. Quién es el nuevo novio de Laurita Fernández Laurita Fernández compartió este viaje con su nueva pareja luego de la separación con Claudio Brusca, histórico productor de televisión. La artista decidió apostar nuevamente al amor y está de novia con Matías Busquet.