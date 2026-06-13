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Una conocida conductora armó las valijas y realizó una escapada romántica con su nueva pareja

Una famosa conductora decidió descansar unos días y cautivó a sus seguidores al compartir las bellas postales en un soñado lugar.

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La pareja se mostró feliz.&nbsp;

La pareja se mostró feliz. 

Foto: Instagram / @holasoylaurita.

Las figuras suelen viajar para descansar del trabajo y una famosa conductora decidió armar las valijas. Si bien muchos eligen irse al exterior, ella decidió irse con su pareja a las Cataratas del Iguazú y desde allí sorprendió a todos sus seguidores con las imágenes.

Se trata de Laurita Fernández, quien disfrutó unos días con su nuevo novio en Misiones. La artista y exconductora de El Nueve compartió un carrusel de esta aventura que emprendió.

"Cataratas… Viaje inolvidable!!! Finalmente cumplí el sueño de conocerlas!!! (La vez que había ido tenía 2 años y no recuerdo nada, jaja)", escribió Laurita Fernández sobre esta escapada romántica.

La conductora visitó las Cataratas con su nuevo novio

Una conocida conductora armó las valijas y realizó una escapada romántica con su nueva pareja

Luego, agregó: "Fui muy feliz. Aguante Argentina, aguante nuestra gente". Los usuarios quedaron sorprendidos por las imágenes que compartió la bailarina y no dudaron en comentarle la publicación.

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La conductora visitó las Cataratas-

La conductora visitó las Cataratas-

Quién es el nuevo novio de Laurita Fernández

Laurita Fernández compartió este viaje con su nueva pareja luego de la separación con Claudio Brusca, histórico productor de televisión. La artista decidió apostar nuevamente al amor y está de novia con Matías Busquet.

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Laurita Fernández con su novio en las Cataratas del Iguazú.

Laurita Fernández con su novio en las Cataratas del Iguazú.

Respecto a su relación, Laurita comentó que "él vino a verme a una función, fue culpa de (Benjamín) Vicuña. Se ve que habían jugado juntos y lo invitó a ver una obra que estábamos haciendo juntos... Me había mandado un mensaje que desestimé, me hice la linda, y después nos volvimos a cruzar en una carrera solidaria el año pasado".

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