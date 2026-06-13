Gran interna en Telefe por el drástico cambio que sufriría MasterChef Celebrity en su regreso

Juan Etchegoyen contó en Mitre Live que el canal de las tres pelotas tomaría una importante decisión respecto al programa culinario.

Con el regreso de MasterChef Celebrity en marcha, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre la producción del ciclo que prepara Telefe. Mientras avanza la organización de la próxima temporada, una de las principales incógnitas pasa por la conformación del jurado y la posible continuidad de algunas de sus figuras más reconocidas.

En ese contexto, Juan Etchegoyen compartió en Mitre Live información sobre el cronograma que tendría previsto el canal de las tres pelotas para comenzar a definir a los participantes. "El casting será el 18 y 19 de julio y se cree que en septiembre podría llegar a empezar esta nueva temporada", contó el periodista.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Podría Sufrir Un Cambio En Su Jurado Más allá de la selección de celebridades, el comunicador puso el foco en los cocineros que podrían ocupar los puestos de evaluación dentro del reality gastronómico. Según contó, existiría la búsqueda de un reemplazante para Donato de Santis.

"Hablé con gente de Telefe que me dice que se busca reemplazo para Donato de Santis pero todavía a mí ni Damián (Damián Betular) ni Germán ( Germán Martitegui) me confirman que los llamaron. ¿No será que cambia el jurado?", se preguntó el conductor en tono picante.

masterchef-argentina-semi (2) El trío histórico del programa podría sufrir una drástica modificación en su edición 2026. Asimismo, Juan Etchegoyen reveló algunos de los nombres que, de acuerdo con su fuente, estarían vinculados a un casting relacionado con el programa. "Me hablan desde mi fuente de Telefe de un casting donde estarán Mauricio Asta, Dolli Yrigoyen y Maru Botana pero Dolli me niega haber recibido llamado del canal", comentó el periodista.