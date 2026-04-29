Gastón Dalmau fue invitado al programa de Mario Pergolini en El Trece y allí hablaron de diferentes temas. En un momento de la noche, el artista decidió contar en detalle la enfermedad que lo afectó durante la infancia.

Todo comenzó cuando el conductor sacó a la luz el tema: "Naciste con síndrome nefrótico renal severo... Supongo que tenías algo en los riñones que no funcionaba ", expresó Pergolini y le dio paso al actor para que cuente lo que vivió.

"Las proteínas se iban con la orina, fue una enfermedad que me agarró a los tres años. Es una enfermedad que puede derivarte a un trasplante, a diálisis todo el tiempo o a no contarla , o en la adolescencia, por temas hormonales, se acomoda", expresó Gastón .

Gastón Dalmau reveló la enfermedad que tuvo durante la infancia y sorprendió a Mario Pergolini

También destacó que consumió corticoides y reveló cómo afectó su actividad: "La cara se me hinchaba, no podía juntarme con amigos por el tema de las bajas defensas, no podía comer con sal e iba a los cumpleaños con mis galletitas sin sal".

Captura de pantalla 2026-04-29 095824 Gastón Dalmau visitó a Mario Pergolini. Foto: captura de video / El Trece.

Además, destacó que tuvo sesiones de terapia y apoyo familiar durante esta enfermedad que le cambió sin dudas la infancia. La historia se volvió viral en redes, ya que no era conocida y sin dudas sorprendió a todos.