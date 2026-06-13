Llega a Netflix una serie argentina que conquistará a los usuarios: cuándo estrena

La producción nacional es una de las más esperadas y en esta nota te contamos cuándo estará disponible y de qué se trata.

Netflix es una de las plataformas de streaming más consumidas en el mundo.

Netflix ya compartió los estrenos de sus próximos meses y en esta nota te traemos los detalles de una serie argentina que sin dudas será la más vista de la plataforma. Se trata de la producción audiovisual que cuenta la historia de una icónica vedette y conductora.

La vida de Moria Casán llega al servicio de streaming y promete arrasar fuertemente. La diva decidió abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su fuerte historia.

Encarnada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth en distintas etapas de su vida, “La One” cuenta, en esta producción hecha en Argentina, su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito.

La serie argentina que estrenará muy pronto en Netflix La serie de Moria Casán desembarca en Netflix La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

Cuándo estará disponible la serie de Moria Casán Netflix, a través de sus páginas y redes sociales, confirmó que la serie de Moria Casán estará disponible en Argentina a partir del próximo 14 de agosto. La plataforma ya compartió el tráiler y la expectativa es total.