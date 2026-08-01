Las dos películas de Netflix basadas en hechos reales para devorar el fin de semana

Netflix sumó a su catálogo dos documentales basados en hechos reales ideales para maratonear durante el fin de semana. Por un lado, se encuentra Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, sobre el movimiento colectivo en España para intentar frenar un crimen; por el otro, El escándalo de Trustor desde dentro, que analiza la adquisición ilegal de una importante firma sueca y el fraude financiero que paralizó al norte de Europa.

Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo aborda las jornadas de 1997 en que la sociedad española se movilizó de forma masiva frente a la amenaza de la banda terrorista ETA. La producción rescata el momento en que la solidaridad ciudadana se convirtió en el eje de la respuesta social.

Lo más destacado de este trabajo es que reúne más de 30 testimonios de las figuras que debieron tomar decisiones políticas e institucionales complejas en ese lapso. Entre los entrevistados figuran el expresidente del Gobierno José María Aznar, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y el rey de España, quien comparte sus reflexiones sobre cómo se vivieron esos días desde la corona.

No te pierdas el tráiler de la película Por su parte, El escándalo de Trustor desde dentro rememora uno de los casos de fraude financiero más resonantes en la historia de Suecia, prometiendo aportar nuevos datos sobre un enigma que no se resolvió por completo.

La historia se traslada a la primavera de 1997, cuando un grupo de personas adquirió la compañía de inversiones Trustor. Aunque la transacción aparentaba legitimidad, la posterior investigación descubrió una maniobra fraudulenta de gran escala. Tras el destape del caso, el principal acusado se dio a la fuga, lo que alimentó variadas hipótesis sobre su paradero: desde intervenciones estéticas hasta refugios en el extranjero.