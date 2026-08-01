Maratón de sábado en Netflix con esta miniserie que combina drama y suspenso

"La cúpula de cristal" es una miniserie sueca de Netflix de seis episodios que mezcla suspenso, crimen y drama psicológico en una historia de desapariciones.

Netflix sigue apostando por las miniseries con historias cargadas de misterio y tensión. Una de las producciones que sobresale en su catálogo es La cúpula de cristal, una tira sueca que combina drama policial y suspenso psicológico en una investigación marcada por secretos del pasado.

La trama sigue a Lejla, una criminóloga que regresa al pequeño pueblo donde creció después de la muerte de su madre adoptiva. Años atrás, cuando era niña, ella fue secuestrada y permaneció cautiva dentro de una estructura de vidrio conocida como la "cúpula de cristal". Su regreso coincide con la desaparición de otra joven, un caso que revive los traumas de su infancia y la obliga a enfrentar viejos recuerdos mientras intenta descubrir al responsable.

La miniserie fue creada por la escritora sueca Camilla Läckberg, reconocida por sus novelas de crimen y suspenso. Se estrenó en Netflix el 15 de abril de 2025 y está compuesta por seis episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno. Pertenece a los géneros thriller, drama y policial.

NETFLIX El elenco está encabezado por Léonie Vincent y Johan Hedenberg. También participan Johan Rheborg, Farzad Farzaneh, Ia Langhammer y Cecilia Nilsson, entre otros actores.

Gran parte de la historia transcurre en un entorno rural de Suecia, donde la investigación revela conflictos familiares y secretos que permanecieron ocultos durante años. A medida que avanza el caso, la protagonista debe decidir hasta qué punto está dispuesta a revivir su propio pasado para encontrar respuestas.