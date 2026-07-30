Qué significan los colores de los blísteres de los medicamentos y por qué no son todos iguales

Los blísteres de los medicamentos no tienen todos el mismo color. La elección del material responde a necesidades de conservación y protección.

Los blísteres de los medicamentos pueden ser plateados, dorados, blancos o de otros colores, pero esa diferencia no es solo una cuestión de diseño. El material con el que están fabricados cumple una función importante para proteger el contenido y ayudar a conservar sus propiedades durante toda la vida útil del producto.

El color del blíster de los medicamentos está relacionado con el nivel de protección que necesita Según especialistas y fabricantes, el color está relacionado con el nivel de protección que necesita cada medicamento. El blíster más común es el de aluminio plateado. Este material actúa como una barrera frente a la humedad, el oxígeno y la luz, factores que pueden afectar la estabilidad de algunos principios activos. Por ese motivo, es uno de los envases más utilizados en la industria farmacéutica para comprimidos y cápsulas.

En algunos casos se emplean blísteres dorados, blancos o con recubrimientos especiales. Estos materiales ofrecen una protección adicional frente a la luz o responden a las necesidades de conservación de determinados medicamentos. La elección depende de los estudios de estabilidad realizados durante el desarrollo del producto y de las características de cada fórmula.

Blísteres de medicamentos. istockphoto También existen blísteres transparentes, fabricados con plásticos como PVC o combinaciones de PVC con otros materiales. Su uso es habitual cuando el medicamento no requiere una protección tan alta contra la luz o la humedad. En muchos casos, estos envases se combinan con una lámina de aluminio en la parte posterior para mejorar la conservación.

Es importante tener en cuenta que el color del blíster no indica la dosis, la calidad ni la eficacia del medicamento. Tampoco permite identificar su función terapéutica. Para conocer esa información siempre hay que consultar el envase, el prospecto o seguir las indicaciones del profesional de la salud.