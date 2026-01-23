Moria Casán rompió el silencio tras los rumores de conflicto con Cecilia Roth en el rodaje de su serie

Los detalles del encuentro privado entre las dos divas y qué sucede realmente en las grabaciones de la producción que promete revolucionar la pantalla.

La producción de la serie biográfica que retrata la vertiginosa vida de Moria Casán se encuentra en el centro de la polémica. En medio de versiones que señalaban presuntas complicaciones logísticas y roces profesionales, la propia conductora decidió aclarar los tantos sobre su vínculo con Cecilia Roth, la encargada de ponerse en su piel en su etapa como jurado del Bailando (El Trece). El encuentro se produjo en una jornada clave de rodaje, marcando un punto de inflexión en las expectativas sobre esta ambiciosa apuesta audiovisual.

Lejos de alimentar las polémicas que hablaban de retrasos y recortes en el libreto, la exvedette destacó la conexión emocional que percibió en el set. "Ayer (jueves) estuve con la Roth porque era su último día de grabación, era el segundo mío, y la verdad que está fascinada", confesó la icónica figura de la televisión argentina. Según el relato de la protagonista, la actriz de "Todo sobre mi madre" se encuentra en un proceso de introspección profunda para capturar su esencia más allá de la estética.

El mano a mano entre Moria Casán y Cecilia Roth Moria Casán rompió el silencio sobre la labor de Cecilia Roth en su esperada serie biográfica Moria Casán rompió el silencio sobre la labor de Cecilia Roth en su esperada serie biográfica. Video: El Trece De hecho, Moria reveló la fuerte confesión que le hizo su colega durante las horas de filmación: "Ella siempre me dijo, creo que siempre al hacerte necesité ser vos. Está teniendo como un personaje que ella está metiéndoselo adentro". Según estas declaraciones, la interpretación trascendería lo actoral para tocar fibras personales de la intérprete, quien incluso le habría manifestado: "Yo necesitaría tener parte de tu personalidad para solucionar cosas de mi vida".

La complejidad de interpretar a Moria Casán cecilia roth como moria Cecilia Roth enfrenta el desafío actoral más complejo de su carrera reciente. Foto: Archivo MDZ La mediática aprovechó el espacio para dejar claro que su figura es inatrapable desde la simple imitación superficial. "Obvio que habitarme a mí no es una caricatura. Cuando se llama a las actrices no es para que me hagan una imitación, para eso están los imitadores que son sensacionales", sentenció Moria con su característico estilo directo. Para ella, el trabajo de las actrices en esta ficción de Netflix es un intento de interpelar su alma a través de las diversas facetas que la componen.