"No tenés códigos": Cecilia Roth explotó furiosa en medio de las grabaciones de la biopic de Moria Casán

Entre problemas estéticos para lograr el parecido con la exvedette y cambios en el presupuesto, el clima en la ficción de Netflix está que arde por la actitud de Cecilia Roth.

Furioso descargo de Cecilia Roth por polémicas en la serie de Moria Casán. / Che Netflix

El rodaje de la esperada biopic de Moria Casán para Netflix se convirtió en un verdadero hervidero de versiones cruzadas. La gran protagonista de la polémica es Cecilia Roth, encargada de darle vida a la "One" en su madurez, quien estalló frente a las cámaras al ser consultada por las supuestas internas en el set.

Cecilia Roth enfrentó los micrófonos y desmintió los rumores de mala conducta en el set de la biopic. Con un humor de perros, la actriz no se guardó nada y cruzó a un movilero con una frase letal que resume su fastidio: "No tenés códigos", sentenció, intentando frenar una ola de rumores que empañan la superproducción.

Los motivos por los que Cecilia Roth está en la mira de la producción Según trascendió, la dinámica de trabajo se habría visto alterada por las reiteradas demoras de la ex de Fito Páez. "Me cuentan que todos los días el rodaje comienza tarde, a las 12. Llega tarde todos los días. Se cansan de esperarla", revelaron fuentes cercanas a la grabación.

ceceilia roth moria casan serie La actriz comparte elenco con Sofía Gala y Griselda Siciliani en la megaproducción que prepara Netflix. Che Netflix Esta situación habría obligado a la producción a modificar la citación de todo el equipo al mediodía, lo que genera un sobrecosto operativo al extender las jornadas hasta altas horas de la noche para cumplir con el plan de rodaje.

Así presentó Moria Casán al elenco de su serie en Netflix. En el ciclo Intrusos, el periodista Daniel Ambrosino lanzó una bomba sobre el vínculo entre Cecilia Roth y el responsable detrás de cámara. "Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella", explicó el panelista, quien además subrayó que, si bien el talento de Roth es indiscutible, "no habría onda" con el director Javier Van de Couter.