"No tenés códigos": Cecilia Roth explotó furiosa en medio de las grabaciones de la biopic de Moria Casán
Entre problemas estéticos para lograr el parecido con la exvedette y cambios en el presupuesto, el clima en la ficción de Netflix está que arde por la actitud de Cecilia Roth.
El rodaje de la esperada biopic de Moria Casán para Netflix se convirtió en un verdadero hervidero de versiones cruzadas. La gran protagonista de la polémica es Cecilia Roth, encargada de darle vida a la "One" en su madurez, quien estalló frente a las cámaras al ser consultada por las supuestas internas en el set.
Con un humor de perros, la actriz no se guardó nada y cruzó a un movilero con una frase letal que resume su fastidio: "No tenés códigos", sentenció, intentando frenar una ola de rumores que empañan la superproducción.
Los motivos por los que Cecilia Roth está en la mira de la producción
Según trascendió, la dinámica de trabajo se habría visto alterada por las reiteradas demoras de la ex de Fito Páez. "Me cuentan que todos los días el rodaje comienza tarde, a las 12. Llega tarde todos los días. Se cansan de esperarla", revelaron fuentes cercanas a la grabación.
Esta situación habría obligado a la producción a modificar la citación de todo el equipo al mediodía, lo que genera un sobrecosto operativo al extender las jornadas hasta altas horas de la noche para cumplir con el plan de rodaje.
En el ciclo Intrusos, el periodista Daniel Ambrosino lanzó una bomba sobre el vínculo entre Cecilia Roth y el responsable detrás de cámara. "Terminaron cambiando el horario de citación al mediodía por ella", explicó el panelista, quien además subrayó que, si bien el talento de Roth es indiscutible, "no habría onda" con el director Javier Van de Couter.
El desafío más complejo, sin embargo, parece ser visual. Las fuentes indican que el equipo técnico está librando una batalla contra el espejo: "están haciendo pruebas de cámara todo el tiempo y no la estarían encontrando". Aparentemente, las facciones de Cecilia no terminan de amoldarse a la imagen icónica de Moria Casán.