Moria Casán destrozó a Pedro Rosemblat, futuro marido de Lali Espósito: "Horror"
La conductora de El Trece no tuvo filtros a la hora de hablar sobre la pareja de la cantante y fue letal.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat finalmente confirmaron en sus redes sociales que van a casarse y generaron una gran emoción en sus familiares, amigos y fans. La artista da un paso importante en su relación pero quien no está para nada contenta es Moria Casán.
La conductora habló en su programa sobre esta propuesta de matrimonio y no dudó en destrozar a Pedro Rosemblat: "¡Qué horror! ¿Qué hacés? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina", comenzó diciendo.
Luego, agregó: "Estuviste un día en mi casa y ni te conocí, mi amor. Estás con Lali, calmate, bebé, que todo sube, todo baja. No me gusta que se case, no quiero. Te quiero igual, Lali, querida", expresó sin filtro alguno.
El picante comentario de Moria Casán contra Pedro Rosemblat
Moria aseguró que no sería la madrina de la boda: "Me preguntaron si quería, si podía ser madrina, ni siquiera me ocurre ser madrina porque tendrás otra gente más importante, obviamente, en tu círculo afectivo. Te hago de cortejo, pero no puedo creer que una mujer tan empoderada se case. ¿Qué le pasó?".
Este comentario generó una enorme repercusión y se viralizó al instante. Lali y de Pedro Rosemblat no se han expresado por el momento y están seguramente centrados en disfrutar de este lindo momento.