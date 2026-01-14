Polémica en El Trece: dos panelistas de Moria Casán discutieron a los gritos en pleno vivo
Dos figuras del programa discutieron fuertemente y Moria quedó totalmente sorprendida por la situación.
El programa de Moria Casán es, sin lugar a dudas, una de las grandes apuestas que realizó El Trece y logró rápidamente convencer a los televidentes. La conductora tiene un panel extenso, donde hay discusiones como la que ocurrió en pleno vivo entre dos conocidas panelistas.
Todo ocurrió mientras se encontraban debatiendo sobre los dichos de Ángel de Brito contra María Fernanda Callejón. El conductor la criticó y ella expresó que "puedo no gustarte o no, es tu opinión. Sos espejo, todo lo que decís habla más de vos que de mí... Qué se puede esperar de un burro más que una patada".
Luego de esto, Cinthia Fernández defendió de alguna manera a Ángel de Brito y esto provocó una acalorada discusión entre ambas: "Me parece que una persona que opina no se convierte ni en misógino ni en nada por el estilo. Yo lo tuve como jefe durante muchos años". En ese instante, Callejón arremetió expresando que "¿Vos respetás que denigre a una mujer?".
La furiosa pelea de dos panelistas en El Trece
Cuando Cinthia quiso seguir expresando su idea, fue interrumpida nuevamente y estalló de furia: "Vos no me vas a decir cuándo voy a hablar y cuándo tengo que opinar". Esto no fue todo, ya que la pareja de Roberto Castillo siguió fulminando a su compañera.
"No respetás a ninguno de nosotros, vivís interrumpiendo. No quiero faltarle el respeto a una compañera, pero me ha pasado que hay maneras que me molestan. Cuando hablamos, interrumpís a Moria", subrayó Cinthia Fernández.