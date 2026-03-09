Luciano Castro abrió su corazón en televisión y habló sobre su internación voluntaria: "Muy deprimido"

Desde el programa de Karina Mazzocco pudieron charlar con Luciano quien se sinceró sobre el mal momento que vivió.

El 12 de febrero, Pepe Ochoa confirmó en LAM que Luciano Castro se había internado de forma voluntaria luego de la fuerte exposición que tuvo por la separación y el engaño a Griselda Sicilaini. Días atrás fue dado de alta y ahora decidió hablar por primera vez y lo hizo de manera contundente.

En su momento, el entorno del actor le comentó al panelista del ciclo de Ángel de Brito que "a partir de que Griselda lo dejó, él empezó a tener días muy malos. Siente que todo lo que construye lo destruye y que a todos los que ama los aleja y que está viviendo un infierno".

Finalmente, Luciano dialogó con Oliver Quiroz para A la Tarde y contó cómo se encuentra tras la internación en la clínica de rehabilitación: "Estoy bien, pedí ayuda y me dieron ayuda. Me interné, es verdad, y me ayudaron mucho los profesionales del lugar y los compañeros".

Luciano Castro rompió el silencio tras la internación Luciano Castro abrió su corazón en televisión y habló sobre su internación voluntaria: "Estoy sanando" "Estoy sanando para mí y para la gente que más me importa y que más amo, que son mis hijos. Es largo y angustiante, estuve muy deprimido, pero por suerte pedí ayuda y me ayudaron, es lo importante", expresó visiblemente conmovido.