Daniela Ballester, periodista de C5N, recibió el alta tras el ACV: cuándo regresaría a la televisión

Daniela Ballester, periodista de C5N, sufrió un ACV hemorrágico y, producto de esta situación, estuvo internada durante varias semanas. La comunicadora afortunadamente no sufrió secuelas y dejó en claro que quiere volver a trabajar muy pronto.

En una reciente declaración, la periodista fue contundente: "No tengo secuelas, eso está buenísimo. Lo que tengo es algo que es genético, probablemente ya lo tengo desde chiquita y en un momento se despertó, algo así me explicaron".

Respecto a su vida, ella contó que tiene una vida totalmente saludable, va a clases de baile, al gimnasio y, en cuanto a la alimentación, subrayó que come sano: "Empecé a cocinarle a mi hijo verduritas y esas cosas, entonces también estaba comiendo bien... Ahora estoy tranquila y contenta".

Daniela Ballester se prepara para volver a C5N tras ser dada de alta Captura de pantalla 2026-03-09 165347 Daniela Ballester volvería el próximo lunes a la pantalla de C5N. Foto: X/ @pablomontagna. La noticia que llegó en las últimas horas es que finalmente fue dada de alta tras ser monitoreada por el equipo médico. La periodista de esta manera ya se prepara para su vuelta a la televisión y Pablo Montagna contó detalles.