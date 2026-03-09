Tras décadas de mostrarse como un clan inquebrantable, salió a la luz el profundo quiebre entre la reconocida actriz, sus hermanos y su histórico cuñado.

Históricamente, el apellido Del Boca fue sinónimo de unión. Durante los años dorados de la televisión argentina, la familia funcionó como un bloque sólido, trabajando en conjunto y respaldándose frente a las cámaras. Sin embargo, esa imagen llegó a su fin hace mucho tiempo. En LAM (América TV), la periodista Karina Iavícoli sacó a la luz la interna familiar.

El quiebre, que se mantiene bajo un estricto hermetismo desde hace aproximadamente un año, involucra a sus afectos más cercanos. Según detalló la panelista, la actriz cortó todo tipo de vínculo: "Andrea del Boca, desde hace un año aproximadamente, no tiene más trato ni con su hermana Anabela, ni con su hermano Adrián, ni con su cuñado Enrique Torres".

Un último viaje y una reunión que lo detonó todo Embed - Copy of La fuerte interna familiar que atraviesa Andrea del Boca y los delicados detalles: "Llamar a la policía" Para entender el origen del conflicto, hay que remontarse al último viaje que realizaron todos juntos a Madrid. En esa escapada, que quedó registrada en una foto familiar donde se los veía felices, también participó la cineasta Sandra Rojas. El objetivo de la actriz en aquel momento era utilizar los contactos de Rojas para impulsar un proyecto televisivo de viajes y gastronomía por el mundo. Nadie imaginaba que, a su regreso, estallaría la tormenta.

El punto de no retorno ocurrió durante un encuentro en la casa de la madre de Andrea, ubicada en la calle Virrey Loreto, en el barrio porteño de Belgrano. A la cita acudieron Anabela, Andrea y Adrián, y la situación escaló a niveles insospechados.

"¿Qué pasó en esa casa? Gritos, llantos, discusiones, motivos varios... plata", reveló la periodista de LAM, dejando entrever que las diferencias económicas habrían sido el eje de la disputa. La intensidad del enfrentamiento fue tal que trascendió las paredes del hogar: "Los vecinos dieron cuenta, escucharon, y en un momento algunos hasta decidieron llamar a la policía porque les parecía rarísimo".