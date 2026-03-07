"Néstor y Cristina": Pablo Echarri apoyó a Andrea del Boca y habló de "persecución política" por su causa judicial
El actor fue entrevistado en un móvil de Puro Show y opinó sobre el ingreso de Andrea a Gran Hermano, además de que se refirió a su causa judicial.
A poco más de una semana del estreno de la decimotercera temporada de Gran Hermano, este martes Pablo Echarri opinó en Puro Show sobre el desembarco de Andrea del Boca en el famoso reality, y no esquivó ninguno de los temas que rodean a la actriz, incluida la causa judicial que enfrentó en los últimos años.
Consultado sobre la posibilidad de sumarse él a un reality de ese estilo, el actor dejó en claro que hoy no sería una opción en su carrera. "Yo creo que por el presente te diría que no, trataría de evitarlo, porque ese nivel de exposición es duro y doloroso", afirmó el artista.
Sin embargo, cuando Echarri habló de la decisión de su colega, optó por una postura comprensiva: "A mí me parece que está bien, ella debe haber tomado una decisión personal y debe tener razones lógicas para haberlo hecho".
Pero el tramo más contundente de la entrevista llegó al abordar el expediente judicial que tuvo a del Boca en el centro de la escena. Pablo Echarri fue tajante al dar su mirada sobre lo ocurrido: "La situación judicial fue porque estuvo cerca de Néstor y Cristina, fue una persecución política, no tengas dudas, si la investigación fue un blef y nunca se comprobó ningún tipo de estafa".
Esto fue lo que dijo Pablo Echarri en Puro Show sobre Andrea del Boca
En la misma línea, el actor sumó su interpretación sobre cómo se gestó el conflicto. "Yo imaginaba que ella iba a tener este lío al hacer una novela por fuera de las herramientas de fomento a lo audiovisual", señaló el artista.