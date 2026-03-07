Mario Pergolini tomó partido entre Mirtha Legrand y Susana Giménez y explicó el motivo

Mario Pergolini habló sin filtro en una entrevista con Puro Show Noche y explicó por qué decidió saludar públicamente a Susana Giménez por su cumpleaños, que fue a fines de enero, pero no hizo lo mismo con Mirtha Legrand.

Todo comenzó cuando Barby Di Carlo le consultó si había felicitado a Mirtha por sus 99 años. La respuesta del periodista fue tan breve como contundente: "No". Ante la repregunta sobre el motivo, sostuvo: "Porque no la saludé en el 98, en el 97, en el 96".

Mario Pergolini en Puro Show Noche El periodista fue entrevistado en Puro Show Noche. Captura de pantalla Youtube Eltrece. La comparación con Susana no tardó en llegar. Al recordarle que sí la había saludado a ella, el comunicador lo reconoció y explicó su decisión con ironía: "Es cierto. Me parecía más gracioso saludar a Susana, en realidad. Era eso, tenía una excusa y estoy en mi 'Operativo conquista' de Susana".

Cuando le preguntaron al conductor si buscaba algo similar con Mirtha, el periodista dejó en claro: "No, claro, no. Tengo una buena relación con toda la familia Tinayre". "Pero hace rato que no vas a la mesa", le dijo la movilera a Pergolini. "No, no voy", expresó el periodista, al mismo tiempo que añadió: "No soy ni de ir a muchos programas... Nunca fui al de Andy Kusnetzoff. No voy a muchos programas…".