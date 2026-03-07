Mario Pergolini tomó partido entre Mirtha Legrand y Susana Giménez y explicó el motivo
El periodista marcó diferencias entre Susana Giménez y Mirtha Legrand y dio detalles de su gesto selectivo.
Mario Pergolini habló sin filtro en una entrevista con Puro Show Noche y explicó por qué decidió saludar públicamente a Susana Giménez por su cumpleaños, que fue a fines de enero, pero no hizo lo mismo con Mirtha Legrand.
Todo comenzó cuando Barby Di Carlo le consultó si había felicitado a Mirtha por sus 99 años. La respuesta del periodista fue tan breve como contundente: "No". Ante la repregunta sobre el motivo, sostuvo: "Porque no la saludé en el 98, en el 97, en el 96".
La comparación con Susana no tardó en llegar. Al recordarle que sí la había saludado a ella, el comunicador lo reconoció y explicó su decisión con ironía: "Es cierto. Me parecía más gracioso saludar a Susana, en realidad. Era eso, tenía una excusa y estoy en mi 'Operativo conquista' de Susana".
Cuando le preguntaron al conductor si buscaba algo similar con Mirtha, el periodista dejó en claro: "No, claro, no. Tengo una buena relación con toda la familia Tinayre". "Pero hace rato que no vas a la mesa", le dijo la movilera a Pergolini. "No, no voy", expresó el periodista, al mismo tiempo que añadió: "No soy ni de ir a muchos programas... Nunca fui al de Andy Kusnetzoff. No voy a muchos programas…".
Sin embargo, no descartó la posibilidad de recibirla en Otro día perdido. "Sí, claro", aseguró Mario Pergolini, al ser consultado sobre si le gustaría tenerla como invitada. Y reflexionó: "Todas estas grandes estrellas son ideales para tenerla, claro. Pero ella tampoco va a ningún programa. (…) Porque ni en el de Susana, que es amiga, recuerdo haberla visto".