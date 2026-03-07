Andrea del Boca, Ricardo Biasotti y Lucía Galán: la historia del "robo" que desató una guerra que nadie conocía

Mientras todos hablan de del Boca por su participación en Gran Hermano, Fernanda Iglesias sacó a la luz una historia, hasta entonces, desconocida sobre la actriz.

Explota el pasado de Andrea del Boca: qué pasó con Ricardo Biasotti y Lucía Galán.

La historia sentimental entre Andrea del Boca y Ricardo Biasotti volvió a instalarse en la agenda mediática tras nuevas revelaciones en televisión. En Puro Show, Fernanda Iglesias compartió una versión sobre cómo habría comenzado el vínculo y mencionó a Lucía Galán como parte de esa etapa inicial.

De acuerdo con su relato, todo se habría originado en un evento social. "Se encuentran en un cumpleaños de Manuela Abraham", contó la panelista al reconstruir el primer acercamiento entre la actriz y el empresario.

Lucía Galán viajó por estas horas rumbo a la capital española para seguir temas referidos a su salud. Lucía Galán viajó por estas horas rumbo a la capital española para seguir temas referidos a su salud. Según Iglesias, en ese momento Biasotti mantenía un romance con la integrante de Pimpinela: "Era como medio noviecito de Lucía Galán". Y agregó sobre lo que ocurrió después: "Andrea como que medio que se lo saca". Incluso fue más allá al afirmar que "Andrea del Boca se pelea con Lucía Galán".

La periodista también aportó detalles sobre cómo habría evolucionado la relación tras ese primer encuentro. "Andrea quería tener un hijo. Esto lo voy a decir en condicional. Es delicado, pero ella pensaba que no iba a poder tener un hijo por algún tema de salud", comentó la panelista.

Andrea Del Boca Andrea Del Boca Instagram @andreadelboca Según su versión, el vínculo continuó pese a algunas dudas. "Ella lo conoce y se copa con él. Ella se va a Miami. Cuando vuelve, sigue en la relación, pero él empieza a darse cuenta que no tenía onda con ella y le dice que estaba embarazada", relató la comunicadora. Y continuó: "Entonces, según dice la causa, él le dice 'bueno, está bien, tengámoslo, pero yo no quiero seguir con vos'".