Baby Etchecopar aseguró que Andrea del Boca tuvo una relación con un legendario conductor y destapó detalles del vínculo de la actriz con Cristina Fernández de Kirchner

Baby Etchecopar cargó en duros términos contra Andrea del Boca en su editorial de este lunes en A24, asegurando que la actriz tuvo una relación con un recordado conductor y destapando detalles del detrás de escena en el vínculo entre la participante de Gran Hermano (Telefe) y Cristina Fernández de Kirchner.

"Hoy en un canal vecino recordaban cuando ella fue novia de Gerardo Sofovich, pero yo me acuerdo que también fue novia de Bernardo Neustadt, y lo visitaba asiduamente a su casa de Martínez. Tan es así que yo tuve en mis manos los cinco testamentos que hizo, y en uno de ellos, creo que era en el cuarto, le dejaba algo a Andrea del Boca y a la hija de ella", comenzó Baby Etchecopar.

Luego, el conductor insistió sobre la artista: "Fue íntima de Bernardo Neustadt, y en el testamento cuatro le había dejado una jaulita de oro que había traído de Europa a la nena, y creo que 5.000 dólares... Andrea soñó en algún momento con ser la continuadora de la fortuna o el éxito de él".

Baby Etchecopar expuso detalles del vínculo entre Andrea del Boca y Cristina Fernández de Kirchner Baby Etchecopar, tajante contra Andrea del Boca Pero eso no fue todo, Etchecopar cuestionó la participación de la heroína de clásicas telenovelas en GH. "El otro día dijo 'yo soy italiana y tengo sangre india'. Los artistas cuando vienen en caída libre, les aparece un tío sioux, o que son hijos de un marciano que inseminó a la madre... Sacan cartas que nunca habían dicho en su vida, bueno ahora le apareció un indio en la familia, que parece que es de parte de la abuela, que luchó en la Campaña del Desierto. Dijo 'soy hija de italianos y de indios, no te pongas enfrente', y me hizo acordar a 'tenganle miedo a Dios y un poquito a mí'", conectó el periodista entre el tono de la expresión de Andrea del Boca y el recordado dicho de Cristina Fernández de Kirchner.

Acto seguido, Baby Etchecopar remarcó sobre el vínculo de la actriz con la expresidenta: "Esta chica entraba a la Casa de Gobierno por la alfombra roja, y cuando Cristina recibía a los actores, ella ya estaba sentada adentro como primera dama. Esta chica, que ahora la ven despeinada con los rollos, era la coach de Crstina y no le tocabas el traste con una caña de 300 metros".