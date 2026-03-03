Eduardo Feinmann estalló por un polémico gesto de Juan Grabois: "Ahí lo tenés al pelot..."

El conductor compartió su indignación por un controversial gesto del diputado hacia Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias legislativas.

Eduardo Feinmann arremetió este lunes contra Juan Grabois por una controversial actitud del diputado hacia Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias legislativas en el Congreso. El dirigente social se besó tres dedos de su mano derecha y extendió su brazo durante unos segundos en diagonal hacia arriba, en un inflexión que algunos interpretaron como una alusión al saludo nazi, aunque en realidad es un recordado gesto de la heroína de la saga Los juegos del hambre.

"Párrafo aparte para Grabois haciendo la simbología nazi. A mí no me importa si la hacés con cinco dedos o tres. Me importa tres carajos con cuántos dedos lo hacés. Vamos Grabois, somos grandes, no somos pelot...", comenzó fulminante Feinmann contra el funcionario opositor al oficialismo.

Luego, cuando durante el pase con Pablo Rossi en A24 compartieron el video de la polémica ocurrencia de Juan Grabois, Eduardo Feinmann disparó: "Mirá al payaso nazi este, haciendo el saludo nazi. Andá a contársela a otro la de Los juegos del hambre".

Eduardo Feinmann disparó contra Juan Grabois Eduardo Feinmann arremetió contra Juan Grabois Lejos de intentar amenguar su descargo contra el diputado, el conductor recordó una icónica frase de Esperando la carroza y se la adjudicó de lleno al protagonista de la polémica. "Ahí lo tenés al pelot...", soltó Feinmann sobre la actitud de Grabois.