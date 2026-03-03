Las Pelotas están listos para una Fiesta de la Cosecha que promete grandes sorpresas y fuertes emociones

La Fiesta Nacional de la Vendimia , aquella que alberga sentimientos de nostalgia y acompaña numerosas generaciones, ingresó en su última cuenta regresiva. A solo días de disfrutar de la celebración máxima mendocina, con 90 años en su haber, las distintas sorpresas destinadas para su disfrute comienzan a descubrirse en un mano a mano con sus protagonistas.

Con una lujosa previa que inicia con L a Fiesta de la Cosecha y sus 25 años, Las Pelotas se consagra como la banda que coronará el encuentro, en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Mendoza, dirigida por Gustavo "Popi" Spatocco y una fusión que combina rock y melodías instrumentales nacida de pura cepa local.

En un cara a cara, Germán Daffunchio y Gabriela Martínez manifestaron una inmensa alegría por la experiencia, haciendo hincapié en este regreso que, más allá de ser uno más en la lista, se convierte en un hito memorable al encabezar un emblema de la cultura cuyana.

Para Daffunchio , la invitación fue un disparador para iniciar algo nuevo a más de 30 años de carrera: "Tocar con la orquesta sinfónica es algo que nunca hicimos, y después de los primeros ensayos sé que fue un acierto total" . Según explica, el repertorio de Las Pelotas tiene una naturaleza intrínsecamente "orquestable", lo que permitió que la fusión con cuerdas y vientos se sintiera orgánica.

“Con las palabras es muy difícil abarcar lo que realmente está pasando; es muy emocionante. Hoy había gente nuestra que lloraba mientras pasaban los temas porque quedaron hermosos”, confesó Germán, dejando la puerta abierta a la curiosidad.

Por su parte, la bajista Gabriela Martínez destaca el trabajo de Spatocco, cuya sensibilidad sumó para que el rock y la música académica se unificaran. Aunque la banda ya ha experimentado con vientos y cuerdas de forma aislada, el despliegue de una orquesta completa marca un hito: "La energía de Popi, de la orquesta y de la banda se unieron enseguida; fusionaron de maravilla", señaló.

"Nos une algo muy fuerte"

las pelotas 1 Germán Daffunchio. PH - Marianela Mena

La relación de Las Pelotas con el suelo mendocino no es circunstancial. Con más de tres décadas visitando la provincia, Gabriela ya se siente parte de la casa: "Nos une algo muy fuerte, tenemos amigos, afectos... hasta nos hacen vino".

Ese cariño es lo que les permite disfrutar de un presente que Daffunchio define con una sola palabra: "Vivo". A sus 36 años de carrera con la banda (y muchos más sobre las espaldas), Germán asegura sentirse emocionado. Además, ambos integrantes hicieron foco en el próximo material de la banda, con el cual evidencia un fuerte anhelo: "volver a girar y de salir por todos lados". Mientras Martínez comentó que dicho proyecto les llevó dos años de trabajo.

"Todavía hay cosas para decir"

Embed - GABRIELA MARTINEZ

Al ser consultados sobre la idea del retiro o el cansancio de la trayectoria, ambos coinciden en que la música no es un trabajo, sino una necesidad biológica: "Hacer lo que hacemos nos ayuda a descargar la vida", reflexiona Daffunchio. A la idea, sumó algo infaltable: "La composición y compartir con la gente es algo vital para nosotros".

Esa vitalidad se traduce también en el esfuerzo físico. Gabriela, entre risas, admite que "el bajo es un instrumento pesado", pero que el entrenamiento constante y la emoción de subir al escenario anulan cualquier límite de fecha de vencimiento, lo que asegura a Las Pelotas para rato: "Mientras uno se siga emocionando al entrar al estudio o subir a tocar, todavía hay cosas para decir".

“La autogestión la aprendimos en los ’90”

Las Pelotas Viña Las Perdices (48).jpg Las Pelotas, una banda que ha sido adoptada por el cariño de los mendocinos. Santiago Tagua

La banda, que se reconoce como independiente desde sus raíces, habló de la escena underground: "La autogestión la aprendimos en los ’90, cuando era difícil", recuerda Martínez. Si bien hoy las redes facilitan el alcance, también generan una saturación de la que es difícil sobresalir. Para Las Pelotas, el secreto sigue siendo el mismo: la honestidad artística y la búsqueda de metas altas.

La invitación para este miércoles queda abierta, casi como una advertencia. En palabras de Daffunchio: "Si se lo pierden, se van a arrepentir siempre. Vale la pena, es muy hermoso".