La periodista mendocina Amalia Díaz Giñazú se peleó a los gritos con Guillermo Moreno: "Acá no tiene el revólver"

La periodista se encontraba en vivo en Crónica cuando estalló la discusión con el economista y se viralizó al instante.

Amalia Díaz Giñazú vivió un momento de gran tensión luego de la intensa pelea con Guillermo Moreno, conocido economista y ex secretario de Comercio Interior de Argentina. Todo ocurrió en Crónica TV cuando se encontraban al aire.

En medio del debate, Guillermo Moreno comenzó a interrumpir a la periodista mendocina, quien no dudó en frenarlo fuertemente: "Deje de gritar, acaba de venir de misa, señor. Moreno, estoy conduciendo yo este programa".

"Le pido, por favor, que no sea irrespetuoso ni violento. A mí no me diga dónde hacer mi trabajo, usted dedíquese a hacer la ferretería que tiene y a mí no me diga cómo ponerme", expresó de forma contundente la periodista mientras se encontraban cara a cara.

Guillermo Moreno siguió discutiendo y le pidió a los gritos que le baje la mano y no lo apunte. En ese instante ella hizo referencia a la supuesta actitud que tenía el exsecretario de Comercio Interior, quien supuestamente recibía con un revólver a empresarios: "No me grite, no bajo nada. Acá no tiene el revólver para ponerlo en la mesa, tenga mucho cuidado".