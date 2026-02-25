Una famosa periodista sorprendió a todos al confesar que en su pasado fue therian: "Me enredaba la correa"

En una entrevista íntima con Darian "Rulo" Schijman, Ernestina Pais habló con honestidad sobre los momentos más difíciles que atravesó y cómo logró reconstruirse. Lejos de esquivar el pasado, reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó tocar fondo y el orgullo que siente hoy por haber salido adelante.

"Hoy siento mucho orgullo. Yo pensaba en ese momento qué vergüenza para mi hijo y hoy digo: le pude enseñar que del fondo más fondo que yo pude conocer, se sale. No es que se sale fácil, yo tengo un privilegio, tengo acceso a la salud, a una internación de calidad y a una prepaga que me la cubre", expresó la periodista, marcando también las diferencias sociales que existen a la hora de recibir tratamiento.

Ernestina Pais Ernestina Pais fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman. Instagram Cristianreystyle. "Hoy el gran tema, y de eso habla la obra de teatro El divorcio del año, es que estamos yendo detrás del problema: ludopatía en jóvenes y niños, violencia doméstica, todo eso está asociado a cuestiones de salud mental que no están siendo atendidas. La salud pública es excelente en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, que es lo que a mí me toca como experiencia, pero está colapsada. No hay lugar. Y se van a arrepentir porque un país donde la gente no tiene salud mental es un país incómodo para todos, para los ricos, los pobres, porque es algo que trasciende clases sociales", reflexionó la comunicadora.

"Hay que atender a nuestros pibes, porque más allá de que sean therians y el día de mañana no tenga que cuidar, de verdad que tenemos que atender. La generación que vivió su adolescencia en pandemia, es una generación que está mal", aseguró Pais.

THERIAN La periodista confesó que cuando era chica se sentía identificada con su perra. Shutterstock. Fue allí cuando Schijman tocó el tema de los therians y le consultó qué opinaba al respecto. En ese momento, Ernestina Pais le reveló: "Te puedo decir que fui therian cuando era chica". El periodista, sorprendido, le preguntó qué animal era y ella contó: "Era perro. Pero no era therian como estos. Yo estaba tan identificada con mi perra, que era una Collie. Le pedía a mi mamá que me sacara a pasear con correa y a ella le daba vergüenza sacarme a pasear por la calle, entonces me sacaba a pasear por la terraza con pretal".