¡Lluvia de críticas! Amalia Granata desató un escándalo por cómo cría a su hija Uma: "La llevé de los pelos"

La Diputada Provincial de Santa Fe volvió a generar polémica tras sus declaraciones sobre la crianza de Uma Fabbiani.

Amalia Granata quedó en el ojo de la tormenta de nuevo, esta vez por sus declaraciones sobre la crianza de Uma Fabbiani, su hija. La Diputada Provincial de Santa Fe fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman para el portal Infobae y dejó varias frases que no pasaron desapercibidas.

En medio de la charla, la modelo habló sin filtros sobre la depilación y explicó la postura que adoptó puertas adentro de su familia.

Amalia Granata y Darian Schijman La Diputada Provincial de Santa Fe fue entrevistada por Darian "Rulo" Schijman. Instagram Amaliagranata. "A Uma desde los 15 que le hago hacer láser. O sea, vos no vas a tener ni un pelo. A mí no me importa. La llevé de los pelos a hacérsela", dejó en claro la política.

"Salen con los pelos abajo del brazo ahora las mujeres, que dicen que se usan, en las piernas, no, mi amor. No me parece que eso te haga más empoderada andar con pelos abajo del brazo, descuidada, sin teñirte, canosa porque 'ay, soy rebelde, voy con las ganas...' no, me gusta ser femenina", opinó Granata.

Amalia Granata y Uma Fabbiani 2 La política contó que desde hace unos años lleva a su hija a realizarse la depilación definitiva. Instagram Amaliagranata. Después, el periodista le recordó viejas declaraciones que habían generado controversia, cuando ella aseguró haber usado "al patriarcado paj..." para comprarle un departamento a su hija. Lejos de esquivar el tema, Amalia Granata ratificó sus palabras y profundizó su postura: sostuvo que entendía que muchas veces la mujer "era utilizada como un objeto", pero que, en su caso, como no se "sentía un objeto aprovechó esa situación".