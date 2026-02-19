Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 20 de febrero
En esta nota te traemos las mejores propuestas para que puedas empezar el fin de semana de la mejor manera junto a familiares o amigos.
La provincia de Mendoza volvió a activar su agenda cultural y en esta nota te traemos diferentes espectáculos para que puedas disfrutar el viernes de una manera diferente. El teatro es la principal atracción y te mostramos las diferentes obras.
30 Días
Se viene la segunda temporada de "30 días", una obra de teatro dirigida por Pepe Cibrián que te va a cautivar desde el primer minuto. Cuenta con la participación de Julieta Dora y Santiago Carranza.
La obra parte de una pregunta tan sencilla como devastadora: ¿qué harías si supieras que te quedan solo treinta días de vida? Juana siente que ha llegado al límite y ya no encuentra sentido en su rutina. Manu, en cambio, se aferra profundamente a la suya, aunque sabe que el tiempo se le escapa entre los dedos.
Amigos desde la infancia, deciden atravesar juntos esos últimos treinta días, reviviendo recuerdos, confidencias, historias familiares, temores y sueños que alguna vez compartieron.
Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.
Lugar: Teatro Sportsman, Godoy Cruz
Hora: 21:00.
ANDINA, el juego de lo sagrado
Se trata de una propuesta intergéneros, liminal, en la que dialogan producciones visuales y música en vivo donde converge identidad, investigación artística y una experiencia estética de lo nuestro. De la mano de la artista Cristina Pérez, la obra está inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios y será una experiencia que expondrá objetos, pinturas y grabados que exploran distintos arquetipos del ser latinoamericano.
La entrada general tiene un valor de $8.000 e incluye una copa de vino. Los tickets se adquieren por EntradaWeb.
Lugar: Sur Urbano (Aristóbulo del Valle 573, Ciudad).
Hora: 19:30 horas.
Los Putativos
¿Qué pasaría si descubrieras que tu familia no es lo que pensabas? Los Putativos es una obra cargada de humor ácido, enredos y verdades incómodas que te harán reír a carcajadas. La exitosa comedia de enredos de Hugo Daniel Marcos llega con situaciones absurdas, picaresca sin filtro y malentendidos que explotan en carcajadas.
Cuando aparece una herencia… nadie es quien dice ser. Y en este hotel, los secretos se hospedan gratis. Las entradas se pueden adquirir por Andes Ticket haciendo clic en el siguiente enlace y tienen un valor de $15.000.
Lugar: Teatro El Círculo,
Hora: 21:30
Vos, yo y el otro
El matrimonio de Hilario y Amparo cayó desde hace un tiempo en las redes de la rutina y la falta de motivación. Siguen juntos por inercia, en piloto automático.Amparo, en uno de sus intentos por salvar la relación, le propone a Hilario abrir la pareja y hacer un trío para despertar la pasión entre ellos o el interés o lo que sea que ello dispare.
Hilario, buscará explicaciones a la propuesta de su mujer haciendo terapia con Victoria, una psicóloga muy particular y Amparo tratará de convencer al tímido Germán, un compañero de la oficina, de vivir la experiencia de un encuentro de pareja "de a tres".
Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen promoción de hasta tres cuotas sin interés con tarjeta Visa y Master Card de todos los bancos.
PLATEA BAJA
Filas 01 a 08: $25.000
Filas 09 a 16: $22.000
Filas 17 a 22: $20.000
Filas 23 a 26: $15.000
Lugar: Cine Teatro Imperial, Maipú
Hora: 22:00