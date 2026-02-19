Estos son los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 20 de febrero

La provincia de Mendoza volvió a activar su agenda cultural y en esta nota te traemos diferentes espectáculos para que puedas disfrutar el viernes de una manera diferente. El teatro es la principal atracción y te mostramos las diferentes obras.

Se viene la segunda temporada de "30 días", una obra de teatro dirigida por Pepe Cibrián que te va a cautivar desde el primer minuto. Cuenta con la participación de Julieta Dora y Santiago Carranza.

La obra parte de una pregunta tan sencilla como devastadora: ¿qué harías si supieras que te quedan solo treinta días de vida? Juana siente que ha llegado al límite y ya no encuentra sentido en su rutina. Manu, en cambio, se aferra profundamente a la suya, aunque sabe que el tiempo se le escapa entre los dedos.

Amigos desde la infancia, deciden atravesar juntos esos últimos treinta días, reviviendo recuerdos, confidencias, historias familiares, temores y sueños que alguna vez compartieron.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000.

Lugar: Teatro Sportsman, Godoy Cruz

Hora: 21:00.

ANDINA, el juego de lo sagrado

Se trata de una propuesta intergéneros, liminal, en la que dialogan producciones visuales y música en vivo donde converge identidad, investigación artística y una experiencia estética de lo nuestro. De la mano de la artista Cristina Pérez, la obra está inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios y será una experiencia que expondrá objetos, pinturas y grabados que exploran distintos arquetipos del ser latinoamericano.

Historia de la Revolución Indígena 11 ANDINA, el juego de lo sagrado. Gentileza Prensa.

La entrada general tiene un valor de $8.000 e incluye una copa de vino. Los tickets se adquieren por EntradaWeb.

Lugar: Sur Urbano (Aristóbulo del Valle 573, Ciudad).

Hora: 19:30 horas.

Los Putativos

¿Qué pasaría si descubrieras que tu familia no es lo que pensabas? Los Putativos es una obra cargada de humor ácido, enredos y verdades incómodas que te harán reír a carcajadas. La exitosa comedia de enredos de Hugo Daniel Marcos llega con situaciones absurdas, picaresca sin filtro y malentendidos que explotan en carcajadas.

Agenda Los Putativos llegan al teatro El Círculo. Foto: Andes Ticket.

Cuando aparece una herencia… nadie es quien dice ser. Y en este hotel, los secretos se hospedan gratis. Las entradas se pueden adquirir por Andes Ticket haciendo clic en el siguiente enlace y tienen un valor de $15.000.

Lugar: Teatro El Círculo,

Hora: 21:30

Vos, yo y el otro

El matrimonio de Hilario y Amparo cayó desde hace un tiempo en las redes de la rutina y la falta de motivación. Siguen juntos por inercia, en piloto automático.Amparo, en uno de sus intentos por salvar la relación, le propone a Hilario abrir la pareja y hacer un trío para despertar la pasión entre ellos o el interés o lo que sea que ello dispare.

Vos, yo y el otro Espectáculo imperdible. Foto: Instagram / @vosyoyelotro_mza.

Hilario, buscará explicaciones a la propuesta de su mujer haciendo terapia con Victoria, una psicóloga muy particular y Amparo tratará de convencer al tímido Germán, un compañero de la oficina, de vivir la experiencia de un encuentro de pareja "de a tres".

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen promoción de hasta tres cuotas sin interés con tarjeta Visa y Master Card de todos los bancos.

PLATEA BAJA

Filas 01 a 08: $25.000

Filas 09 a 16: $22.000

Filas 17 a 22: $20.000

Filas 23 a 26: $15.000

Lugar: Cine Teatro Imperial, Maipú

Hora: 22:00