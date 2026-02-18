Cuánto gastará el Gobierno en el traslado de los invitados VIP para la Vendimia

El Gobierno de Mendoza realizó una licitación para contratar vehículos destinados al traslado de los invitados VIP que visitarán la provincia para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 . Se trata de una contratación que se hace en todas las ediciones con el objetivo de transportar a los funcionarios nacionales, cuerpos diplomáticos e invitados especiales a los actos protocolares de esta tradicional celebración mendocina.

A través de la Resolución Nº 66, el Ministerio de Gobierno autorizó a invertir hasta $106.971.200 en la contratación de vehículos destinados al servicio de traslado de funcionarios nacionales, Cuerpo Diplomático e invitados especiales que asistirán a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

En los fundamentos, desde el Ejecutivo provincial resaltan que la contracción es importante ya que el servicio “es esencial para la buena atención de los invitados oficiales del Gobierno de la Provincia”.

La licitación estuvo abierta hasta el 13 de febrero y se presentaron tres empresas como oferentes de los diferentes tipos de vehículos que se destinarán al traslado de los invitados para la Fiesta de la Vendimia.

Actualmente las propuestas están siendo analizadas por la Comisión de Preadjudicación y en los próximos días el Gobierno provincial adjudicará la contratación del servicio.

Qué incluye la licitación

El Gobierno provincial busca contratar distintos tipos de vehículos para los traslados de los invitados especiales a los diferentes actos vendimiales. Entre ellos se incluyen ómnibus, minibus y automóviles de alta gama.

El día 27 de febrero se realizará la Bendición de los Frutos y entre el 6 y 7 de marzo se realizarán la Vía Blanca de las Reinas, el Carrusel y el Acto Central, mientras que el 8 de marzo tendrá lugar la repetición de la Fiesta. Sin embargo, durante toda la semana habrá diferentes actividades en el marco de la agenda vendimial.

palco vendimia.jpg Alf Ponce Mercado/MDZ

En concreto, la licitación contempla la contratación de un minibus de 19 pasajeros para la Bendición de los Frutos. También se busca alquilar tres minibus de 19 pasajeros para los traslados a Casa de Gobierno, Aeropuerto, hoteles, bodegas, actos protocolares de Vendimia entre el 5 y el 9 de marzo de 2026.

A la vez que otro apartado del proceso busca la contratación de otros 10 minibus de 19 pasajeros para esos mismos traslados entre el 6 y el 8 de marzo.

En tanto, la convocatoria apunta a disponer de 20 ómnibus para 50 pasajeros para el traslado de funcionarios e invitados especiales al Acto Central que tendrá lugar el 7 de marzo.

Por otro lado, también se licitó la contratación de 6 automóviles de alta gama para traslados a Casa de Gobierno, Aeropuerto, hoteles, bodegas, actos protocolares desde el 4 al 9 de marzo de 2026.

Y además 3 vehículos ejecutivos tipo Van de 8 o 9 pasajeros para los traslados a Casa de Gobierno, Aeropuerto, hoteles, bodegas, actos protocolares desde el 4 al 9 de marzo.

Quiénes son los oferentes

Se presentaron tres empresas a la licitación, cada una ofertando diferentes tipos de vehículos para poner a disposición del Gobierno provincial.

La firma División Industrial SA realizó una propuesta integral por $70.490.000 postulándose para brindar todos los tipos de vehículos.

Por otro lado, la empresa DIMA Executive SAS hizo una oferta de $ 66.970.000 para quedarse con el servicio. Esta compañía no se presentó en uno de los rubros, el que incluye el servicio de 20 ómnibus de 50 pasajeros para el Acto Central.

El tercer oferente fue Transporte San Martín de Porres SAS que realizó una propuesta económica con un monto de $34.500.000, solo apuntada a la provisión de los vehículos minibus para los distintos eventos.