La Justicia procesó al financista argentino ligado al lavado millonario de la petrolera estatal venezolana

El magistrado en lo penal y económico Marcelo Aguinsky procesó sin prisión preventiva al financista argentino-venezolano Luis Fernando Vuteff sobre quien pesa una condena de la Justicia de los Estados Unidos por participar en operaciones para blanquear alrededor de US$1.200 millones provenientes de maniobras irregulares relacionadas con la estatal venezolana PDVSA .

En esa línea, Aguinsky además le trabó un embargo de cinco millones de dólares sobre sus bienes, a quien la investigación lo señala por haber intervenido en circuitos financieros destinados a ocultar el origen ilícito de fondos provenientes del esquema de corrupción montado alrededor del petróleo venezolano .

Luis Fernando Vuteff , quien fue pareja de Antonietta Capriles Ledesma, hija del exalcalde capitalino de Venezuela y opositor al chavismo Antonio Ledezma, había sido extraditado desde Suiza hacia Estados Unidos en 2022 y, tiempo después, admitió su responsabilidad ante la Justicia norteamericana.

En ese expediente, reconoció haber participado en una estructura internacional que movió enormes sumas de dinero provenientes de sobornos y negocios irregulares vinculados a exfuncionarios del chavismo y empresarios asociados al poder político venezolano.

La causa argentina en manos del juez Aguinsky busca determinar cómo parte de esos activos habría circulado o sido canalizada a través del país. Según la investigación, las maniobras incluían operaciones financieras complejas y sociedades utilizadas para disimular el origen de los fondos. El magistrado entendió que existen elementos suficientes para sostener que el financista tuvo un rol relevante dentro de esa ingeniería financiera.

En el expediente aparecen también referencias a exfuncionarios venezolanos y a figuras ligadas históricamente al esquema de negocios de PDVSA durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Parte de esas investigaciones internacionales se conectan con otras causas por corrupción y lavado que avanzaron en Europa y Estados Unidos durante los últimos años.