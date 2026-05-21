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Dólares del agro: de qué tratan los nuevos controles del Gobierno para las operaciones en el mercado

La resolución incorpora nuevas exigencias para identificar el origen y destino de los fondos que ingresan al mercado de capitales, especialmente en operaciones vinculadas al sector agropecuario.

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La soja es la principal generadora de divisas para el país, aportando anualmente más de 20.000 millones de dólares, según datos del Consejo Agroindustrial Argentino.

La soja es la principal generadora de divisas para el país, aportando anualmente más de 20.000 millones de dólares, según datos del Consejo Agroindustrial Argentino.

Foto: Shutterstock

La Comisión Nacional de Valores avanzó con una nueva modificación normativa orientada a reforzar los controles sobre el movimiento de fondos dentro del mercado de capitales, con especial foco en las operaciones vinculadas al sector agropecuario y los mecanismos de prevención del lavado de dinero.

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 1140/2026 y actualiza distintos puntos de las Normas de la CNV, en el marco de una estrategia de fortalecimiento de la trazabilidad financiera y agilización administrativa del organismo.

Uno de los cambios centrales apunta a las transferencias de dinero utilizadas para operar en el mercado financiero. La resolución ratifica que los fondos deberán provenir de cuentas bancarias o billeteras virtuales identificables y habilitadas, aunque incorpora precisiones específicas para actividades agropecuarias, agroindustriales y de corretaje de granos.

En ese sentido, la CNV autorizó que agentes vinculados al agro puedan canalizar fondos de clientes hacia operaciones de mercado de capitales desde cuentas bancarias afectadas a esas actividades. Sin embargo, la norma exige garantizar la trazabilidad completa de los movimientos y la correcta identificación del origen y destino de los fondos, incluyendo CUIT, nombre y apellido de cada cliente involucrado.

El endurecimiento de los controles se produce en un contexto de creciente supervisión sobre maniobras de evasión, triangulación financiera y posibles operaciones de lavado de activos dentro de sectores que manejan altos volúmenes de dinero.

La resolución también alcanza a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y a actores vinculados a operaciones agroindustriales, estableciendo nuevas obligaciones documentales y de identificación para transferencias destinadas al mercado financiero.

Además de los cambios vinculados al control de fondos, la CNV introdujo modificaciones administrativas destinadas a acelerar procesos internos. Entre ellas, se delegaron nuevas facultades a distintas gerencias y subgerencias del organismo para resolver trámites técnicos sin necesidad de intervención directa del Directorio.

Entre las atribuciones delegadas aparecen:

  • inscripciones y cancelaciones de registros,
  • reformas societarias,
  • autorizaciones de registros digitales,
  • y trámites relacionados con auditores externos.

La norma también otorga competencias específicas para la inscripción y cancelación de proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), en línea con el avance regulatorio sobre plataformas y operadores vinculados a criptomonedas.

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