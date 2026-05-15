El campo sostiene la liquidación de divisas, pero el BCRA absorbe menos dólares

La cosecha gruesa está en marcha y el agro cumple su parte. El sector viene liquidando en torno a los US$ 130 millones diarios -según el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina- sosteniendo una oferta de divisas que es el principal sostén del mercado cambiario en esta época del año. Soja, maíz y sus derivados siguen siendo el músculo exportador que la economía argentina espera cada temporada.

El campo pone los dólares, el mercado los distribuye Lo que llama la atención este mayo no es lo que hace el campo sino qué pasa con esos dólares una vez que ingresan al mercado. El ritmo liquidador del sector es similar o incluso levemente superior al de abril, pero la absorción por parte del Banco Central es notablemente menor. La razón, según los analistas, no tiene que ver con la actividad del sector sino con una decisión de política cambiaria: el gobierno prioriza la estabilidad del tipo de cambio por encima de acelerar la compra de reservas.

"El BCRA hoy prioriza mantener estable el tipo de cambio antes que acelerar la suba del dólar para comprar mayores cantidades de reservas", explicó Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance. "La estrategia parece enfocada en acumular reservas sin generar volatilidad cambiaria", agregó.