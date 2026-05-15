El "veranito" que dejó el Hot Sale para los comercios de Mendoza

El evento de e-commerce dejó un saldo positivo para la provincia de Mendoza, siendo una de las plazas con más ventas en esta edición.

En tiempos donde el consumo y las ventas se han visto retraídas en todo el país, las tiendas mendocinas de diferentes rubros encontraron un bálsamo en el último Hot Sale. Es que el evento de e-commerce ha dejado un saldo positivo para los comercios que se sumaron y la provincia se ubicó en el cuarto lugar entre las plazas con más ventas durante este 2026.

Así lo demuestran los datos de Tiendanube, plataforma de e-commerce elegida por 1 de cada 2 marcas en Argentina, los comercios de Mendoza lograron un aumento de casi 50% interanual en la facturación que dejó el evento, con un ticket promedio que superó los $107 mil.

Saldo positivo para el Hot Sale en Mendoza “Cuando comenzó el evento el domingo a las 00:00, veíamos un inicio un poco más cauteloso, por debajo de las expectativas y comparativamente menor al mismo periodo del año pasado (Hot Sale 2025), incluso sin contar la inflación. Sin embargo, con el cierre del día 2 y el corte del día 3, la foto cambió: el evento empezó a equipararse y hoy es positivo”, sostuvo Camila Nasir, gerenta de marca y comunicaciones de Tiendanube, durante su participación la columna Mendoza Productiva en MDZ Radio 105.5.

Sobre los rubros que se ofrecen desde Mendoza, Nasir destacó que “la amplitud es enorme”, con desde tiendas de calzado y accesorios hasta la industria del vino, salud, belleza y tecnología. “Sobre la distribución, el 37% de las órdenes mendocinas fueron enviadas dentro de la misma provincia. Es decir, casi cuatro de cada diez órdenes son de consumidores mendocinos que compran a tiendas locales. Pero el 22% de las ventas de Mendoza se envían a CABA y GBA. El e-commerce les permite expandir sus fronteras; ya no solo le vendés al vecino, sino que tu marca llega a cualquier punto del país gracias a que la logística se aceleró muchísimo en la pospandemia”, explicó.

“El Hot Sale es uno de los eventos de e-commerce más importantes del año. No solo los consumidores buscan promociones, financiación y descuentos, sino que para las marcas -en este contexto de consumo retraído y la situación macroeconómica actual- es una oportunidad para que pymes, emprendedores y grandes empresas vendan más”, sumó la experta de Tiendanube.