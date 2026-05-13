Hot Sale final: el paquete al Caribe en promoción que todos buscan

Punta Cana en cuotas: la oferta del Hot Sale que se agota. Viaje soñado al Caribe: el paquete all inclusive que explotó en el Hot Sale.

Últimas horas. El Hot Sale entra en su tramo final y una de las ofertas más buscadas del evento apunta al Caribe. Se trata de un paquete all inclusive a Punta Cana y Bayahibe con rebajas del 52%, vuelos con equipaje incluido, traslados y financiación en 16 cuotas.

La promo a Punta Cana que explotó en el Hot Sale El paquete ofrece entre 8 y 15 días de alojamiento en hoteles all inclusive de Punta Cana y Bayahibe, dos de los destinos más elegidos del Caribe. El plan suma pasajes aéreos, equipaje despachado y traslados desde el aeropuerto al hotel.

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La rebaja del 52% llamó la atención desde el inicio del Hot Sale. Muchos viajeros aprovecharon la financiación en 16 cuotas para reservar vacaciones fuera de temporada y asegurar precios más bajos frente al aumento de los costos turísticos.

Punta Cana sigue entre los destinos favoritos de los argentinos por sus playas de arena blanca, clima cálido y hoteles frente al mar. Bayahibe, por otro lado, gana terreno gracias a sus paisajes tranquilos y excursiones hacia Isla Saona, uno de los puntos más fotografiados del Caribe.